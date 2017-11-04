Alanya’da hortum çıktı 

ALANYA 'DA sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağmur ilçede hayatı olumsuz yönde etkilerken, Mahmutlar Mahallesi’nde ise denizin yaklaşık 600 metre açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 3 dakika süren hortumlar, ilgiyle izlendi. Hortumu gören vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla doğa olayını görüntülemeye çalıştı. Hortum, bir süre göründükten sonra kayboldu.

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