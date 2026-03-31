​​TEDAVİ SÜRECİ TAMAMLANDI

​Boynunda oluşan rahatsızlık sebebiyle bir süredir sağlık sorunları yaşayan Başkan Göktepe, hastanedeki tedavi programını başarıyla tamamladı. Bir süre müşahede altında tutulan Göktepe, doktorlarının onayıyla hastaneden ayrılarak sahalara geri döndü.

​‘SAĞLIĞIM İYİ, HİZMETE DEVAM’

​Taburcu olmasının ardından açıklamalarda bulunan Tahir Göktepe, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Göktepe açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Boynumda oluşan rahatsızlık nedeniyle bir süre hastanede tedavi gördüm ve taburcu oldum. Tedavimin hastane boyutu tamamlandı, bir süre daha kontrollerim devam edecek ancak sağlığım gayet iyi, endişe verici bir durum yok. An itibariyle görevimin başındayım."

​ÜRETİCİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK

​Göreve hızlı bir dönüş yapan Başkan Göktepe, Alanya tarımı için çalışmalarına kaldığı yerden devam edeceğini vurguladı. "Sağlığım yerinde ve bıraktığımız yerden görevimizi sürdüreceğiz. Alanya’mıza ve kıymetli üreticilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğim" diyerek, kendisini merak eden tüm sevenlerine ve tarım paydaşlarına teşekkürlerini iletti.