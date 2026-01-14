Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkan Adayı Ali İhsan Özdemir, 20 Ocak’ta yapılacak genel kurul öncesi projelerini açıklamaya devam ediyor. Dijital dönüşümden finansal okuryazarlığa, haksız rekabetle mücadeleden yasal eğitimlere ve mobil oda aracına kadar esnafın refahını artıracak stratejik adımlar atacaklarını duyuran Özdemir, 6’ncı projesini kamuoyuyla paylaştı. Esnafın karşı karşıya olduğu finansal maliyetlere dikkat çeken Özdemir, POS komisyonları, ödeme sistemleri ve bankacılık giderlerini azaltmaya yönelik çalışmalar yürüteceklerini belirtti. Özdemir, “Kredi destekleri, teşvikler ve finansman imkanları konusunda esnafımıza doğru ve güncel rehberlik sunacağız” dedi.

‘ESNAFIMIZA DOĞRU VE GÜNCEL REHBERLİK SUNACAĞIZ’

Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkan Adayı Ali İhsan Özdemir, “POS komisyonları, ödeme sistemleri ve bankacılık maliyetlerini düşürmeye yönelik çalışmalar yürütecek; kredi destekleri, teşvikler ve finansman imkânları konusunda esnafımıza doğru ve güncel rehberlik sunacağız. Finansal konularda yalnız bırakılmayan, güçlü bir esnaf yapısını birlikte oluşturacağız” diye konuştu.