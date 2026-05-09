​​AK PARTİ

​AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve teşkilatı, hafta sonunu deprem bölgesi Hatay’da geçirdi. Antakya İlçe Başkanı Mustafa Boyacıoğlu ile bir araya gelen heyet, bölgedeki çalışmaları yerinde inceleyerek deprem sonrası yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

​MECLİSTE ASAT'A SERT ELEŞTİRİ

​Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda AK Parti grubu adına söz alan Alaaddin Işık, belediyenin bazı çalışmalarına teşekkür ederken; ASAT’ın bölgedeki altyapı eksikliklerini sert bir dille eleştirerek konunun takipçisi olacaklarını vurguladı.

​YANGINZEDELERE ÖDEME MÜJDESİ

​Geçtiğimiz yıl Aliefendi ve çevresinde yaşanan yangın felaketinin ardından beklenen haber Başkan Tavlı’dan geldi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Tavlı, vatandaşların hak edişlerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını müjdeleyerek yaraların sarıldığını ifade etti.

​ÇAVUŞOĞLU AİLESİNE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

​Haftanın üzücü gelişmesi ise Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu’nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu’nun yaşadığı sağlık sorunu oldu. Olayın ardından Başkan Tavlı ve teşkilat mensupları hastaneye akın ederek Çavuşoğlu ailesine destek oldu ve süreci yakından takip etti.

​CEMİYET VE KÜLTÜR MESAİSİ

​Teşkilat, sosyal alanda da aktif bir hafta geçirdi. Yönetim kurulu üyeleri; Emine-Metehan, Esin-Yunus Emre ve Gizem-Enes çiftlerinin düğünlerine katılırken, ALSAV’ın düzenlediği "Alanya Ezgileri Konserine katılım sağlayarak yerel kültüre destek verdi. Haftalık olağan toplantılarını ve "Nöbetçi Başkan" uygulamasını aksatmadan sürdüren AK Parti Alanya hem yerel sorunları meclise taşıdı hem de vatandaşın taleplerini doğrudan dinleyerek haftayı tamamladı.

CHP

​CHP Alanya İlçe Örgütü, belediye hizmetlerinin koordinasyonu, altyapı projelerinin takibi ve esnaf ziyaretleriyle dolu yoğun bir haftayı geride bıraktı.

​ATATÜRK CADDESİ’NDE MODERN DÖNÜŞÜM

​Haftanın zirve gelişmesi, Alanya Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’ndeki kapsamlı altyapı çalışmalarını tamamlayarak yolu trafiğe açması oldu. İlçe Başkanı Bülent Kandemir, projenin kentin vizyonu ve geleceği için hayati bir yatırım olduğunu vurguladı.

​HALKÇI BELEDİYECİLİK İCRAATLARI

​Antalya Büyükşehir ve Alanya Belediyesi’nin ortak projeleri mercek altına alındı. Haftanın icraat takviminde öne çıkanlar: Mahmutlar TOKİ yolu drenaj çalışmaları, Türkler Mahallesi pazar yeri inşası, Dim Yalçı Kaplanhanı Yaylası ve Burçaklar Mahallesi yol yapım faaliyetleri.

​TAKSİCİ ESNAFINA ‘ORTAK AKIL’ VURGUSU

​Başkan Yardımcısı Sadık Dizdaroğlu ve meclis üyelerinden oluşan heyet, Özdeniz Taksi Durağı’nı ziyaret etti. Esnafın taleplerini yerinde dinleyen ekip, kentin dayanışma ve ortak akılla yönetileceği mesajını kararlılıkla yineledi. CHP İlçe Örgütü, Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’na tam kadro katılarak belediye yönetiminin projelerine tam destek verdi. Kandemir ve ekibi, yerel yönetimdeki uyumlu çalışma disipliniyle dikkat çekti.

​SİYASETÜSTÜ DAYANIŞMA VE KUTLAMA

​Aydın Çavuşoğlu’nun yaşadığı talihsiz olay sonrası Başkan Kandemir ve Milletvekili Aykut Kaya, hastaneye giderek aileye destek oldu. Ayrıca Başkan Kandemir, yayınladığı Hıdırellez mesajıyla Alanya halkının bahar bayramını kutladı. ​Saha projelerinden meclis salonlarına kadar her alanda varlık gösteren CHP Alanya İlçe Örgütü, çalışma temposunu artırarak haftayı vatandaşla iç içe noktaladı.

MHP

​MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Mustafa Sünbül liderliğinde deprem bölgesine uzanan vefa ziyaretleri ve yerel siyasetteki mali çıkışlarıyla hareketli bir haftayı tamamladı.

​HATAY’DAN DOĞUYA ‘VEFA VE İSTİŞARE’ TURU

​Başkan Mustafa Sünbül ve teşkilat üyeleri, hafta sonunu deprem bölgesinde geçirdi. Hatay merkezli ve birçok ilde yapılan ziyaretlerde bölge teşkilatlarıyla istişarelerde bulunan heyet, sahada vatandaşlarla buluşarak "Terörsüz Türkiye" vizyonunun toplumsal yansımalarını yerinde gözlemledi.

​CEMİYETLERDE KUR'AN VE BAYRAK TAKDİMİ

​Alanya’daki saha çalışmaları, başkan yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerince aralıksız sürdürüldü. Uygur-Kansoy, Avcı-Üzel, Ersoy-Aykul, Tekin-Elçi ve Kısa-Yalçın ailelerinin düğünlerine katılan teşkilat; MHP geleneği uyarınca çiftlere Kur’an-ı Kerim, Türk Bayrağı ve Nasihatname takdim etti. Başkan Mustafa Sünbül, “3 Mayıs Milliyetçiler Günü” dolayısıyla yayınladığı mesajda Türk dünyasını selamladı. Sünbül, milliyetçi hareketin tarihsel derinliğine ve davasına olan sarsılmaz bağlılığına vurgu yaptı.

​BELEDİYE MECLİSİNDE ‘BORÇ’ TARTIŞMASI

​Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’na MHP grubunun mali eleştirileri damga vurdu. Grup Sözcüsü Kayhan Balta’nın, belediyenin mevcut borç durumu ve mali tablosuna ilişkin yaptığı açıklamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

​Haftalık olağan toplantısıyla yeni dönem planlamalarını yapan MHP Alanya, Hatay ve Güneydoğu hattından yerel meclise uzanan yoğun bir siyasi trafiği başarıyla noktaladı.

İYİ PARTİ

İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Hilmi Er yönetiminde Ankara temaslarının analizi, saha hazırlıkları ve ekonomik eleştirilerle dolu bir haftayı geride bıraktı.

​ANKARA TEMASLARI VE YENİ YOL HARİTASI

​Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısında, TBMM ve Genel Merkez ziyaretleri değerlendirildi. Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile yapılan görüşmenin detayları paylaşılırken, İYİ Parti Alanya’nın yeni dönem stratejileri ve yol haritası netleştirildi.

​SAHA ÇALIŞMALARI İÇİN 15 MAYIS HEDEFİ

​Parti içi hazırlıklarını tamamlayan teşkilat, sahalara inmeye hazırlanıyor. Başkan Hilmi Er, 15 Mayıs Cuma günü başlatılacak kapsamlı saha çalışmaları için son hazırlıkların gözden geçirildiğini belirterek, vatandaşla birebir temas kurulacak yeni bir dönemin sinyalini verdi.

‘MİLLİYETÇİLERİN EVİ İYİ PARTİ'DİR’

​3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan Başkan Er, Türk milliyetçiliğinin siyasi merkezinin İYİ Parti olduğunu vurguladı. Türk dünyasının bu özel gününü kutlayan Er, ideolojik duruş ve aidiyet mesajlarıyla dikkat çekti.

​Haftanın en sert çıkışı İlçe Başkan Yardımcısı Muharrem Kaya’dan geldi. Nisan ayı enflasyon verilerini değerlendiren Kaya, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek vatandaşın düşen alım gücüne dikkat çekti. Bu tespitler haftanın en çok konuşulan siyasi başlıkları arasında yer aldı.

​CEMİYET VE TAZİYE ZİYARETLERİ

​İYİ Parti heyeti, sosyal dayanışma kapsamında Alanyalıların yanında olmayı sürdürdü:

​Yönetim Kurulu Üyesi Emin Kollama’nın kuzeni ve Çıplaklı Muhtarı Ali Kollama’nın kızının düğün merasimine katılım sağlandı. Annesi vefat eden Alanya İlçe Müftüsü Mehmet Seven’e taziye ziyaretinde bulunularak başsağlığı dilekleri iletildi. İYİ Parti Alanya, Ankara’dan aldığı motivasyonla iç yapılanmasını güçlendirirken, ekonomik eleştirileri ve yaklaşan saha programıyla aktif siyaset trafiğini hızlandırdı.

SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, bu hafta ekonomi ve toplumsal yapıya dair paylaştığı çarpıcı verilerle Alanya gündemini belirledi. Sarıca, hazine ödemelerinden nüfus krizine kadar pek çok konuyu rakamlarla analiz etti.

​EKONOMİDE BORÇ SARMALI VE MAAŞ KAYIPLARI

​Başkan Sarıca, hazinenin mayıs ayındaki 382,8 milyar liralık dev borç yüküne dikkat çekerek, borcun borçla kapatılma döneminin iflasa yaklaştığını savundu. Ekonomik kaybı mutfak üzerinden hesaplayan Sarıca; son dört ayda asgari ücretin 4 bin 110 TL, uzman doktor maaşlarının ise 22 bin TL değer kaybettiğini vurguladı. Açlık sınırının 34 bin 600 TL'ye ulaştığı tabloda, çift maaşlı ailelerin dahi geçim sıkıntısı çektiğini ifade etti.

​SEKTÖREL ÇÖKÜŞ VE NÜFUS KRİZİ

​Sanayicinin kan kaybettiğini ve beyaz eşya ihracatının gerilediğini belirten Sarıca, faizden beslenen "ultra zengin" sayısındaki yüzde 93'lük artışı sert bir dille eleştirdi. Ekonomik güvensizliğin toplumsal yansıması olarak Türkiye’deki doğurganlık hızının 1.48’e düşmesini bir "milli güvenlik meselesi" olarak tanımlayan Sarıca, gençlerin geçim kaygısı nedeniyle aile kuramadığını dile getirdi. Saadet Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, haftayı iktidara yönelik sert ekonomik eleştiriler ve sistemdeki tıkanıklıklara dair sunduğu analizlerle yoğun bir tempoda noktaladı.

ANAHTAR PARTİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Abdullah Akkuş liderliğinde sosyal etkinliklerden kurumsal ziyaretlere, kültürel mirastan stratejik sempozyumlara uzanan geniş bir yelpazede haftayı tamamladı.

​CEMİYET HAYATI VE SOSYAL TEMAS

​Başkan Abdullah Akkuş ve yönetimi, Alanya halkının mutlu günlerinde yanlarında olmayı sürdürdü. Hafta boyunca yoğun bir düğün trafiği yöneten ekip; Yılmaz, Emre ve Erdem ailelerinin düğün merasimlerine katılarak genç çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.

​3 MAYIS RUHU VE SAHA ÇALIŞMALARI

​3 Mayıs Türkçülük Günü vesilesiyle birlik ve beraberlik vurgusu yapan bir mesaj yayınlayan Başkan Akkuş, milli değerlerin önemine dikkat çekti. Saha çalışmaları kapsamında Hacet Mahallesi esnafını ziyaret eden heyet, ardından ilçe binasında yapılan Olağan Divan Toplantısı ile partinin gelecek yol haritasını belirledi.

​STRATEJİK KATILIM VE KÜLTÜREL MİRAS

​Partinin vizyoner adımları çerçevesinde; Afet ve Su Politikaları Başkan Yardımcısı Ali Tepe ve teşkilat üyeleri, ALKÜ’deki "Mavi Vatan" söyleşisine ve ALTSO’daki Özbekistan-Türkiye tanıtım toplantısına katıldı. Ayrıca Sapadere İpek Evi’ni ziyaret eden heyet, Alanya’nın köklü kültürel mirası olan ipek böceği yetiştiriciliği hakkında detaylı bilgi aldı. Anahtar Parti, düğünlerden sempozyumlara ve saha ziyaretlerine kadar uzanan çok yönlü performansıyla Alanya siyasetinde aktif bir hafta geçirdi.

ZAFER PARTİSİ

​Zafer Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, yeni Başkan Fikret Türkoğlu liderliğinde, kurumsal hamleler ve duygusal bir vefa kararıyla haftayı tamamladı.

​BAŞKAN TÜRKOĞLU'NDAN KARARLI MESAJLAR

​İlçe Başkanı Fikret Türkoğlu, düzenlenen basın kahvaltısında Alanya medyasıyla buluştu. Türkoğlu hem yerel siyaset hem de ülke geleceğine dair partisinin tavizsiz ve kararlı duruşunu vurgulayan net mesajlar paylaştı. Teşkilat, Alanya Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’na tam kadro katılarak yerel yönetimdeki takipçi kimliğini ortaya koydu. Meclis gündemini yerinde izleyen heyet, kurumsal temsiliyete önem verdi.

​ALPER ARIKAN İSMİNE BÜYÜK VEFA

​Haftanın en önemli gelişmesi, rahmetli ilçe başkanı Alper Arıkan'ın isminin Alanya'da bir caddede yaşatılması önerisinin belediye meclisince kabul edilmesi oldu. Bu karar, Zafer Partisi camiasında büyük bir memnuniyetle karşılanarak Arıkan’ın adını ölümsüzleştirdi.

​Zafer Partisi, Fikret Türkoğlu yönetiminde yeni döneme dinamik bir başlangıç yaparken, Alper Arıkan’a gösterilen vefa ile moral depolayarak haftayı noktaladı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ

​Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, Başkan Burhan Dündar liderliğinde haftayı teşkilat yapısını güçlendirerek ve saha planlaması yaparak tamamladı.

​Haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını yoğun katılımla gerçekleştiren Başkan Dündar, teşkilat çalışmalarını değerlendirerek önümüzdeki sürecin yol haritasını belirledi.

​YENİ ÜYELER VE GÜÇLENEN KADRO

​Partiye katılan yeni üyelere rozetlerini takan Dündar, aynı zamanda çeşitli mahallelere yeni mahalle başkanı atamaları gerçekleştirerek partinin tabandaki gücünü artırdı.

​Başkan Dündar, önümüzdeki haftadan itibaren esnaf ziyaretlerine ve saha çalışmalarına ağırlık vereceklerini duyurarak, vatandaşın sorunlarını yerinde dinlemek üzere sahaya ineceklerini ilan etti. Yeniden Refah Partisi, iç yapılanmasını tamamlayarak Alanya sokaklarında aktif siyaset yapmaya hazır olduğunun mesajını verdi.