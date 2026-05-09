ALANYA Belediyesi öncülüğünde, kurum ve firmaların iş birliğiyle Atatürk Caddesi’nde yürütülen asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede kaldırım yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Vatandaşların daha güvenli ulaşım imkanına kavuşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, cadde genelinde yoğun mesai harcıyor.

FAYANS KURUMADAN SÖKTÜRÜLDÜ

Çalışmaların devam ettiği Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda yaşanan kuralsızlığa, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri müdahalede bulundu. Edinilen bilgiye göre bir esnaf, yeni döşenen kaldırım çalışmasının tamamlanmasının üzerinden henüz bir gün geçmişken, kaldırım üzerine izinsiz şekilde fayans kaplama yaptırdı. Bölgeye gelen zabıta ekipleri, ilgili iş yeri hakkında tutanak düzenledi. Konu belediye encümenine sevk edilirken, yapılan tebligatın ardından iş yeri mühürlendi. Henüz kurumayan fayans kaplama ise ekipler gözetiminde söktürüldü.



BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN DUYARLILIK ÇAĞRISI

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, kent genelinde sürdürülen altyapı ve üstyapı çalışmalarının Alanya’nın geleceği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Kent estetiğini ve kamu düzenini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Atatürk Caddemizde devam eden kaldırım düzenleme çalışmaları sırasında, yeni yapılan kaldırımlar üzerine izinsiz şekilde fayans kaplama yapan iş yerine zabıta ekiplerimiz gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. İlgili iş yeri hakkında tutanak tutulmuş, konu encümene sevk edilmiş ve izinsiz uygulama ekiplerimizin gözetiminde kaldırılmıştır. Alanya’mızın ortak yaşam alanlarını korumak, düzenli ve modern bir kent görünümünü hep birlikte sürdürmek için denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." dedi.