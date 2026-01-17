75. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Paşa Özkan ile adaylar Doğan Bacak ve Bahaddin Tekin başkanlık için yarışıyor. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem maddelerine geçildi.

Genel kurulda bilançonun kabulü için yapılan oylamada, mevcut başkan Paşa Özkan’ın ekibi kabul yönünde el kaldırırken, diğer adayları destekleyen üyeler reddi yönünde oy kullandı. Oylama sırasında sayımda yaşanan anlaşmazlık salonda gerginliğe neden oldu.

Yaşanan tartışmaların ardından aday Doğan Bacak söz alarak genel kurulun sağlıklı şekilde devam etmesi için üyelere sağduyu çağrısında bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından bilanço maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Genel kurul, gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesiyle devam etti.

Kaynak: Haber Merkezi