Sağlık Bakanlığı, tütün ürünlerinin kullanımını azaltmaya yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Ekim ayında TBMM’ye sunulması planlanan kanun teklifi taslağında, sigara satışından kullanım alanlarına kadar birçok konuda yeni kurallar öngörülüyor.

SLİM SİGARALARIN SATIŞI SONA EREBİLİR

Taslakta standart paket uygulamasının kapsamının genişletilmesinin yanı sıra “slim” olarak bilinen ince sigaraların piyasadan kaldırılması planlanıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde slim sigaraların satışının sona ermesi gündeme gelecek. Ancak taslak henüz kanunlaşmadığı için kesin yürürlük tarihi bulunmuyor.

2015 SONRASI DOĞANLARA DİKKAT ÇEKEN YASAK

Taslakta yer alan en dikkat çekici düzenlemelerden biri ise tütün ürünlerinin satışında doğum yılı esasına dayanan yeni model.

Buna göre 1 Ocak 2015 ve sonrasında doğan kişilere tütün ürünlerinin ömür boyu satılmaması planlanıyor. Satış noktalarında yaş kontrolünü güçlendirmek amacıyla kimlik doğrulama ve ödeme sistemlerinden yararlanılması da değerlendiriliyor.

RESTORANLARIN AÇIK ALANLARI DA KAPSAMA GİREBİLİR

Planlanan değişikliklerin hayata geçmesi halinde sigara yasağının uygulandığı alanlar da genişleyebilir. Restoran ve lokantaların açık alanlarında sigara kullanımının yasaklanması taslakta değerlendirilen başlıklar arasında bulunuyor.

Park, bahçe ve kamu binalarının bahçelerinde ise sigara kullananlar için dışarıdan görünmeyecek özel bölümler oluşturulması gündemde.

GÖZLER TBMM’YE SUNULACAK TEKLİFTE

Taslakta uzun vadede 2040 yılından itibaren tütün ürünlerinin satışının ve tüketim amacıyla başkalarına sunulmasının sona erdirilmesine yönelik bir hedef de bulunuyor.

Ancak düzenlemelerin hiçbiri şu aşamada yürürlüğe girmiş değil. Hangi maddelerin kanun teklifinde yer alacağı ve yasakların ne zaman başlayacağı, teklifin TBMM’ye sunulmasının ardından netlik kazanacak.