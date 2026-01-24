Akaryakıt piyasasında sular durulmuyor. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik, araç sahiplerine yeni bir maliyet yükü olarak dönüyor. Sektör kaynaklarından sızan son bilgilere göre, pompada ibre bir kez daha yukarı yönlü değişiyor.

ZAM SERİSİ DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz günlerde motorin grubuna yansıyan 1 lira 43 kuruşluk sert fiyat artışının etkisi sürerken, beklenen ikinci kötü haber benzin cephesinden geldi. Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 11 kuruşluk zam yapılması öngörülüyor. Alanya’daki bireysel araç sahiplerini ve ticari taşımacılık sektörünü doğrudan etkileyecek bu gelişme, ulaşım maliyetlerinde yeni bir artış dalgası yaratıyor.

KRİTİK EŞİK AŞILIYOR

Yapılacak olan bu son artışla birlikte akaryakıt fiyatlarında psikolojik sınırlar da zorlanmaya başlandı. Yeni tarifenin uygulanmasıyla birlikte Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde benzinin litre fiyatının 56 lira bandını aşacağı hesaplanıyor. Turizm ve ticaretin hareketli olduğu Alanya’da da pompa fiyatlarının bu artışla birlikte yeniden güncellenmesi bekleniyor. Sürücüler, Brent petrol ve dövizdeki oynaklık nedeniyle fiyat istikrarsızlığının sürüp sürmeyeceğini endişeyle takip ediyor.