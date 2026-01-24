Alanya ve Antalya arasındaki trafik akışının ana damarı olan D400 Karayolu, yine tehlikeli bir trafik kazasına sahne oldu. Bölgedeki ulaşımın can damarı üzerindeki Manavgat Çolaklı Kavşağı'nda meydana gelen olayda, hızla seyreden bir otomobilin kontrolden çıkması korku dolu anlar yaşattı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİ KAYBOLDU

Edinilen bilgilere göre, Manavgat - Antalya istikametinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Yolda tutunamayan araç, orta refüjde bulunan trafik sinyalizasyon direğine şiddetle çarparak durabildi.

SÜRÜCÜ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle arça ikiye bölünürken kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Alanya'dan Antalya yönüne giden sürücülerin de yoğun olarak kullandığı bu güzergahta yaşanan kaza, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.