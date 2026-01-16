Barınma krizi ve durdurulamayan kira artışları, Alanya’dan İstanbul’a kadar dar gelirli vatandaşın belini bükmeye devam ederken, sosyal medyaya düşen bir video tartışmaların fitilini ateşledi. AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri olduğu iddia edilen bir grubun ev ziyareti sırasında kaydedilen görüntülerde, vatandaşın ekonomik isyanına verilen yanıt "yok artık" dedirtti.

"ÇATIMIZ SAĞLAM OLSUN DİYE PAHALI"

Viral olan videoda, ev sahibi olduğu düşünülen bir kadının "Kiralar çok pahalı, geçinemiyoruz" serzenişi üzerine söz alan yetkili, konuyu şaşırtıcı bir şekilde savunma sanayisine bağladı. Kira ve gıda fiyatlarındaki artışın sebebini, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ve sonrasında ABD’nin uyguladığı CAATSA yaptırımlarına dayandıran yetkili, vatandaşı şu sözlerle ikna etmeye çalıştı: "Biz S-400’leri niye aldık? Çatımız sağlam olsun, evimize bomba düşmesin diye... Amerika buna kızıp yaptırım uyguladı, bu da ekonomimizi vurdu. Sahada yenemedikleri ümmeti böyle yıldırmaya çalışıyorlar."

CHP'DEN SERT TEPKİ: DÜNYA MARKASI OLDULAR

Vatandaşın cebindeki yangının füze sistemlerine bağlanması, Ankara’da da yankı buldu. Görüntülere sert tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, iktidarın çözüm üretmek yerine mazeret ürettiğini savundu. Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaş ev kirasından yakınıyor, yönetici S-400 anlatıyor. Bahane bulmakta dünya markası oldular. Ortada konut politikası yok, çözüm yok ama bahane hazır" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Kısa sürede yayılan video, kira derdiyle boğuşan vatandaşların tepkisini çekerken, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kesim savunma sanayisindeki harcamaların ekonomiye etkisinin olabileceğini savunurken, büyük bir çoğunluk ise fahiş kira artışlarının S-400 alımıyla açıklanmasının "akıl tutulması" olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi.