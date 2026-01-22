AVRUPA’YA KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPARKEN YAKALANDI

Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün, Ankara ve Muğla istihbarat birimleriyle koordineli yürüttüğü operasyon sonucu Dayanık gözaltına alındı. Şüphelinin Avrupa’ya kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇTAN KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM

Serdar Dayanık hakkında;

Nitelikli cinsel saldırı

Cinsel saldırı

Çocuğun cinsel istismarı

başta olmak üzere birçok suçtan yaklaşık 150 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

AYNI ÖRGÜTTE ADNAN OKTAR 8 BİN 658 YIL CEZA ALMIŞTI

Elebaşılığını Adnan Oktar’ın yaptığı suç örgütüne yönelik davalarda Oktar, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dayanık’ın da örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirtildi.

AVUKATLIK BÜROSUNDA SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tespitlerde, Dayanık’ın bir dönem saklanmak amacıyla bir avukatlık bürosunda kaldığı, çok sayıda telefon hattı değiştirdiği belirlendi. Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.