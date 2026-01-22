AVRUPA’YA KAÇIŞ HAZIRLIĞI YAPARKEN YAKALANDI
Gazeteci Emrullah Erdinç’in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün, Ankara ve Muğla istihbarat birimleriyle koordineli yürüttüğü operasyon sonucu Dayanık gözaltına alındı. Şüphelinin Avrupa’ya kaçma hazırlığı yaptığı öğrenildi.
ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇTAN KESİNLEŞMİŞ HÜKÜM
Serdar Dayanık hakkında;
-
Nitelikli cinsel saldırı
-
Cinsel saldırı
-
Çocuğun cinsel istismarı
başta olmak üzere birçok suçtan yaklaşık 150 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.
AYNI ÖRGÜTTE ADNAN OKTAR 8 BİN 658 YIL CEZA ALMIŞTI
Elebaşılığını Adnan Oktar’ın yaptığı suç örgütüne yönelik davalarda Oktar, 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dayanık’ın da örgütün yönetici kadrosunda yer aldığı belirtildi.
AVUKATLIK BÜROSUNDA SAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan tespitlerde, Dayanık’ın bir dönem saklanmak amacıyla bir avukatlık bürosunda kaldığı, çok sayıda telefon hattı değiştirdiği belirlendi. Emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.