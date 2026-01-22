Murat Şimşek (49) idaresindeki iş makinesi yüklü TIR, iddiaya göre freni boşalması sonucu aynı yönde seyrede İsa Berk Kasap (23) yönetimindeki hafif ticari araca çarpıp, kontrolden çıkarak viyadükten düştü. Hafif ticari araç ise viyadüğü bariyerlerinde asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Hafif ticari araçta sıkışan sürücü Kasap ve yolcu konumundaki Bahaddin Erden (19) ile TIR şoförü Şimşek, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Erden ve Şimşek'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle trafik kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekilmesiyle ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.