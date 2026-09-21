Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti’nin (ALGC) geçtiğimiz cuma akşamı gerçekleştirdiği 2025 Alanya Medya Başarı Ödülleri, yerel ve ulusal basını bir araya getirirken gecenin yankıları ulusal medya ekranlarına da taşındı. Törende “Yılın Erkek Televizyon Gazetecisi” ödülüne layık görülen İsmail Küçükkaya, Alanya’daki konuşmasında televizyon haberciliğine geçiş sürecini anlatırken yerel basının kendi yayıncılık anlayışındaki önemine vurgu yaptı.

KÜÇÜKKAYA TELEVİZYON HABERCİLİĞİNE GEÇİŞİNİ ANLATTI

Ödülünü Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in elinden alan Küçükkaya, bu yıl sabah haberciliğinde 14’üncü sezonunda olduğunu belirtti. Yazılı basından televizyona ve sabah haberciliğine geçerken farklı bir yayın modeli oluşturmayı düşündüklerini anlatan Küçükkaya, bu süreçte Alanyalı Ali Kemaloğlu’nun kendisine yerel gazetelerin önemini hatırlattığını söyledi.

Küçükkaya, Kemaloğlu’nun önerisinin ardından yerel gazetelerin manşetlerini sabah programlarına taşıdıklarını belirterek, bu uygulamayı yıllardır sürdürdüklerini ifade etti. Küçükkaya, gazetecilik anlayışlarını “yerel basından ulusala, oradan da küresele uzanan” bir bakış açısıyla tanımlarken, Alanya’da aldığı ödülün kendisi açısından özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

ALANYA'DAKİ ÖDÜL GECESİ ULUSAL GÜNDEME TAŞINDI

Küçükkaya’nın Alanya’da yaptığı konuşmada yerel gazeteciliğe geniş yer ayırması, ALGC’nin Medya Başarı Ödülleri organizasyonunu da yerel sınırların dışına taşıdı. SÖZCÜ TV ekranlarında geniş yer bulan ödül töreni ilgiyle izlendi.

18 KATEGORİDE ESERLER DEĞERLENDİRİLDİ

ALGC tarafından düzenlenen yarışmada yazılı, görsel ve internet medyasındaki çalışmalar toplam 18 kategoride değerlendirildi. Eserleri Erdoğan Kahya, Songül Başkaya, Suat Metin, Ahmet Dökdök ve Orhan Olgun’dan oluşan jüri heyeti inceledi. Törende İsmail Küçükkaya’ya “Yılın Erkek Televizyon Gazetecisi”, Özgenur Reyhan Güler’e ise “Yılın Kadın Televizyon Gazetecisi” ödülü verildi. Yarışmaya katılan Alanyalı basın mensupları da haberden röportaja, fotoğraftan televizyon programına kadar farklı alanlarda ödüllerini aldı.

ALGC YEREL GAZETECİLERİ TEŞVİK ETMEYİ HEDEFLİYOR

ALGC Başkanı Ferit Kesen de törendeki konuşmasında cemiyetin 80’i aşkın gazeteci ve basın emekçisi ile 25 medya kuruluşunu bünyesinde bulundurduğunu belirtti. Kesen, yarışmanın temel amaçlarından birinin zor koşullarda görev yapan yerel gazetecilerin çalışmalarını görünür hale getirmek ve daha nitelikli eserlerin ortaya çıkmasını teşvik etmek olduğunu ifade etti.

YEREL MEDYANIN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ DE GÜNDEMDEYDİ

Gecede yalnızca ödüller değil, gazeteciliğin geçirdiği dönüşüm de konuşuldu. Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, geleneksel medyanın dijitalleşme, sosyal medya ve yapay zekâ nedeniyle önemli bir değişim sürecinden geçtiğine işaret etti. Gazetecilerin teknolojik gelişmelere uyum sağlaması gerektiğini belirten Dim, yayın araçları ve yöntemleri değişse de toplumun güvenilir habere duyduğu ihtiyacın devam edeceğini vurguladı.