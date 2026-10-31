Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Lalahan’da bulunan Uluslararası Hayvancılık Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde Genomik Test Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. DHA'nın aktardığı habere göre, törende konuşan Bakan Yumaklı, üreticilere yönelik mali desteklerin artırılacağını ve yeni sağlık tedbirlerinin devreye alındığını açıkladı.

Türkiye'nin sığır eti üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise sekizinci sırada yer aldığını belirten Yumaklı, sektörel büyümenin devamı için bütçe planlamalarını paylaştı. Meclis onayına sunulacak yeni düzenlemeyle, 2026 yılında 38,5 milyar lira olan hayvansal üretim desteği, 2027 yılı için yüzde 41,5 oranında artırılarak 54,5 milyar liraya yükseltilecek. Bu artışla birlikte sadece nicelik değil, bilimi ve teknolojiyi kullanarak nitelikli üretimin de teşvik edilmesi hedefleniyor.

AŞI VE KÜPE ÜCRETLERİ DEVLETTEN

Hayvan sağlığını korumaya yönelik adımların genişletildiğini bildiren Yumaklı, üreticilerin üzerindeki mali yükü azaltacak yeni kararları duyurdu. Buna göre, yetiştiricilerden alınan aşı ve küpe ücretleri tamamen kaldırılarak devlet tarafından karşılanacak. Ayrıca büyükbaş hayvanların doğumundan kesimine kadar dijital ortamda izlenmesini sağlayan güvenli elektronik küpe sistemi de faaliyete geçirildi.

Ankara Etlik ve İstanbul Pendik'te yeni aşı üretim merkezlerinin kurulduğunu aktaran Bakanlık, mavi dil ve koyun-keçi çiçeği gibi hastalıklara karşı yerli aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle yaşanan yavru kayıplarındaki tazminat miktarları ise yüzde 100 oranında artırıldı. Yeni tarifeyle buzağı atık desteği 20 bin lira, kuzu ve oğlak atık desteği ise 4 bin lira olarak belirlendi.

ÜRETİCİ İÇİN YENİ DÖNEMİN EKONOMİK YANSIMASI NEDİR?

Açıklanan yeni destek paketi ve muafiyetler, hayvancılık işletmelerinin temel gider kalemlerinde doğrudan bir azalma yaratıyor. Aşı ve küpe masraflarının sıfırlanması ile yavru kayıplarındaki tazminatların iki katına çıkarılması, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin risk maliyetlerini düşürüyor. Uzun vadede ise Genomik Test Merkezi'nin faaliyete geçmesiyle, DNA analizi üzerinden yapılacak doğru damızlık seçimi sayesinde işletmelerin yem ve bakım maliyetlerinin optimize edilmesi öngörülüyor.

Genomik seleksiyon projesi kapsamında şu an 35 bin 372 hayvanlık bir referans popülasyonuna ulaşıldığı bildirildi. Siyah Alaca ve Simental ırklarıyla başlayan genetik takip sürecinin, 2025 yılı itibarıyla diğer tüm ırkları da kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.