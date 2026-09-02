Antalya'nın yağlı güreş tarihindeki efsanevi isimlerinden başpehlivan Recep Gürbüz ile oğlu Ali Gürbüz'ün yaşam öyküsü sanatla buluşuyor. Kepez'de bulunan Mimar Sinan Akademi tarafından hazırlanan 'Gürbüz Emanet' adlı halk oyunları projesi için yeni dansçılar aranıyor.

'Gerçek bir destan, gerçek bir yaşam' sloganıyla hayata geçirilecek olan gösteri, Büyükler Düzenlemeli Dal Halk Oyunları ekibi tarafından sahneye konulacak. Kurumdan yapılan duyuruya göre, projede yer almak isteyen 14 yaş ve üzeri erkek adaylar için başvuru süreci 7 Eylül'de başlayacak.

SEÇMELER NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Adayların 25 Eylül 2026 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Ön başvuruların ardından, sahne çalışmalarında yer alacak yeni ekip üyelerini belirlemek amacıyla 27 Eylül Pazar günü saat 14.00'te seçme düzenlenecek. Seçmeler, Kepez Kanal Mahallesi'nde yer alan Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

SPOR VE SANAT HARMANLANIYOR

Geleneksel Türk sporu olan yağlı güreşin, halk dansları koreografisiyle sahneye uyarlanması, kentin kültürel hafızasını yaşatmayı hedefliyor. Akademi yetkililerinin aktardığına göre, projeye katılmak isteyen adaylar ayrıntılı bilgi için (0242) 346 67 56 numaralı iletişim hattını kullanabilecek.