13 Nisan 2026 tarihli On Numara çekilişi sonuçları açıklandı. Haftanın dikkatle takip edilen şans oyunlarından biri olan çekilişte kazanan numaralar belli olurken, büyük ikramiye tutarı 984 bin 308 TL olarak duyuruldu.

KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI

Gerçekleştirilen çekilişte çıkan sayılar şu şekilde sıralandı:

27 – 62 – 20 – 2 – 9 – 54 – 29 – 41 – 8 – 36 – 25 – 55 – 72 – 77 – 65 – 68 – 49 – 74 – 53 – 1 – 37 – 57

BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI NETLEŞTİ

Açıklanan sonuçlara göre büyük ikramiye 984 bin 308 TL oldu. İkramiye kazanan talihlilerin, ödemelerini alabilmek için resmi kanallar üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor.

YOĞUN İLGİ DEVAM EDİYOR

On Numara çekilişi, Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya ve çevresinde de yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle haftalık çekilişler, küçük tutarlarla şansını denemek isteyen vatandaşlar için popülerliğini koruyor.