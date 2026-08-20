İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde, silah atölyesi olarak kullanıldığı değerlendirilen bir tekstil atölyesine düzenlenen operasyonda 100 ruhsatsız tabanca ile 100 tabanca şarjörü ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin Telsiz Mahallesi’ndeki iş yerine yönelik çalışmasında ayrıca 895 gram narkotik madde ile 1 hassas terazi bulundu. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.

TEKSTİL ATÖLYESİ OLARAK KULLANILAN ADRES MERCEK ALTINDA

Operasyonun öne çıkan yönlerinden biri, aramanın tekstil atölyesi niteliğindeki bir iş yerinde gerçekleştirilmesi oldu. Zeytinburnu, İstanbul’un üretim ve ticaret geleneği güçlü ilçelerinden biri olarak tekstil, hazır giyim, deri ve metal eşya gibi sektörlerde çok sayıda işletme ve küçük ölçekli atölyeye ev sahipliği yapıyor. İlçenin bu yoğun ticari dokusu, gün boyunca yüksek işçi, müşteri, mal ve araç hareketliliği oluşturuyor. Bu nedenle yasa dışı faaliyetlerle mücadelede yalnızca sokak denetimleri değil, iş yerlerinin fiili kullanım amaçlarının ve şüpheli faaliyetlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da önem taşıyor.

YASA DIŞI SİLAH İMALATI VE TİCARETİ NASIL TAKİP EDİLİYOR?

Emniyet Genel Müdürlüğünün görev tanımlarına göre silah ve mühimmatın yasa dışı imalatı ve kaçakçılığıyla mücadelede istihbari bilgi toplama ve değerlendirme, gerekli tedbirlerin alınması ve operasyonların gerçekleştirilmesi gibi yöntemler kullanılıyor. Bu tür soruşturmalarda ele geçirilen silahların yalnızca sayısı değil, üretim veya temin biçimleri, bağlantılı kişiler ve olası dağıtım kanalları da soruşturmanın kapsamına girebiliyor. Böylece kolluk birimleri açısından amaç, tek bir adresteki yasa dışı materyali ele geçirmekle sınırlı kalmayıp varsa daha geniş suç bağlantılarının ortaya çıkarılmasını da kapsıyor.

RUHSATSIZ SİLAHLARDA ADLİ SÜREÇ

Türkiye’de ateşli silah ve mühimmatın yasa dışı imalatı ve kaçakçılığına ilişkin temel düzenlemeler arasında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun bulunuyor. Kanun, yetkili mevzuatın dışında ateşli silah üretmekten bu şekilde üretilmiş veya ülkeye sokulmuş silahların taşınması, satılması, satışına aracılık edilmesi ya da bu amaçlarla bulundurulmasına kadar çeşitli fiilleri yaptırıma bağlıyor. Bir operasyonda hangi hükümlerin uygulanacağı ise elde edilen deliller, şüphelilerin eylemleri ve savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın sonucunda belirleniyor.

NARKOTİK MADDE BULUNMASI SORUŞTURMAYI GENİŞLETEBİLİR

İş yerinde silah ve şarjörlerin yanında narkotik madde ile hassas terazinin de ele geçirilmesi, olayın uyuşturucu suçları yönünden de incelenmesini gündeme getiriyor. Ancak yalnızca ele geçirilen materyallerden hareketle şüphelilerin hangi amaçla hareket ettiğine veya silahlarla uyuşturucu arasında örgütsel bir bağlantı bulunduğuna ilişkin kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Böyle bir bağlantının bulunup bulunmadığı; kriminal incelemeler, dijital materyaller, iletişim ve para trafiğine ilişkin hukuka uygun şekilde elde edilen deliller ile soruşturma kapsamında toplanacak diğer bulgular sonucunda ortaya konulabilir.

ELE GEÇİRİLEN SİLAHLAR KRİMİNAL İNCELEMEYE KONU OLABİLİYOR

Benzer silah operasyonlarının ardından adli sürecin önemli aşamalarından birini kriminal incelemeler oluşturuyor. Ateşli silahların teknik özellikleri ve çalışır durumda olup olmadıkları uzman birimlerce incelenebilir; gerekli görülmesi halinde silahların daha önce meydana gelen başka olaylarla bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılması da soruşturmanın parçası olabilir. Bu çalışmalar, ele geçirilen materyalin niteliğinin hukuken belirlenmesi ve soruşturmadaki delil zincirinin oluşturulması açısından önem taşıyor.

ZEYTİNBURNU’NUN YOĞUN ÜRETİM DOKUSU

Zeytinburnu’nun ekonomik yapısında küçük ve orta ölçekli üretim işletmelerinin belirgin bir ağırlığı bulunuyor. Belediye kaynaklarında ilçede tekstil ve örme sanayii, dericilik, ev mefruşatı ve metal eşya gibi sektörlerin öne çıktığı, büyük işletmelerin yanında çok sayıda atölye ve imalathanenin faaliyet gösterdiği belirtiliyor. İstanbul’un tekstil üretim coğrafyasına ilişkin çalışmalar da Zeytinburnu’nu tekstil, giyim ve özellikle deri faaliyetlerinin tarihsel olarak yoğunlaştığı bölgeler arasında gösteriyor. Bu yapı, ilçeye önemli bir ekonomik canlılık kazandırırken iş yerlerinin ruhsat, faaliyet alanı ve güvenlik yönünden etkin biçimde denetlenmesini de önemli hale getiriyor.

BENZER OPERASYONLARDA HEDEF DAĞITIM ZİNCİRİNİ ORTAYA ÇIKARMAK

Türkiye genelinde yasa dışı silah imalatı ve ticaretine yönelik operasyonlarda atölye, depo veya farklı ticari faaliyet görüntüsü veren adreslerde aramalar gerçekleştirilebiliyor. Bu soruşturmalarda temel meselelerden biri, ele geçirilen silahların nereden geldiğinin, kimler tarafından üretildiğinin veya temin edildiğinin ve varsa kimlere ulaştırılmasının planlandığının belirlenmesi. Seri üretim ya da organize dağıtım şüphesinin bulunduğu dosyalarda teknik ve mali incelemeler ile şüpheliler arasındaki bağlantıların araştırılması, suç zincirinin ortaya çıkarılması açısından önem taşıyor.

VATANDAŞLAR ŞÜPHELİ DURUMLARDA NE YAPMALI?

Silah üretildiği, yasa dışı silah ticareti yapıldığı veya uyuşturucu faaliyeti yürütüldüğü şüphesi bulunan yerlerde vatandaşların doğrudan müdahalede bulunmak yerine durumu kolluk kuvvetlerine bildirmesi güvenlik açısından önem taşıyor. Özellikle ateşli silah ihtimali bulunan olaylarda kişisel müdahale ciddi risk yaratabileceğinden değerlendirme ve müdahalenin yetkili birimler tarafından yapılması gerekiyor. Zeytinburnu’ndaki operasyonla ilgili olarak ise şüpheliler hakkındaki tahkikatın çok yönlü şekilde sürdüğü ve olayın ayrıntılarının incelemeler sonucunda netleşeceği bildirildi.