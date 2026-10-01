Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaşlı nüfusun artışıyla birlikte bakım, sağlık ve sosyalleşme ihtiyaçlarına yönelik il genelindeki destek çalışmalarına devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetleri kapsamında, bakıma muhtaç bireylere kendi evlerinde doktor, diş hekimi, fizyoterapi, ev temizliği ve öz bakım desteği veriliyor. Ayrıca Halil Akyüz Huzurevi aracılığıyla barınma ve sosyal destek imkanları sağlanıyor.

ALANYA VE MERKEZDEKİ EMEKLİ KAHVELERİ İLGİ GÖRÜYOR

Yaş almış bireylerin sosyal bağlarını güçlendirmek amacıyla kurulan emekli kahveleri, Antalya merkezdeki Düden Park ve İsmet İnönü Kent Meydanı'nın yanı sıra Alanya'da da hizmet veriyor. Vatandaşlar bu merkezlerde bir araya gelerek ücretsiz imkanlardan faydalanıyor ve sosyalleşme fırsatı buluyor.

ALZHEİMER HASTALARI VE 60 YAŞ ÜSTÜNE ÖZEL PROGRAMLAR

Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, Mavi Ev Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde gündüz bakım ve hasta yakınlarına yönelik danışmanlık hizmetleri yürütülüyor. Fiziksel aktiviteyi artırmak amacıyla ise ASFİM merkezlerinde 60 yaş üzeri vatandaşlar ile Parkinson hastalarına özel egzersiz programları uygulanıyor.

AKTİF YAŞLI MERKEZİ'NDEN NASIL YARARLANILIYOR?

Atatürk Kültür Parkı içindeki Aktif Yaşlı Merkezi, 65 yaş üstü bireylere sanat, kültür ve spor alanlarında çeşitli kurslar sunarak aktif yaşlanmayı destekliyor. Merkezin 69 yaşındaki kullanıcısı Sema Yıldırım, satranç ve açık hava sporlarıyla zihnini diri tutmayı hedeflediğini belirtirken; üç yıldır merkeze devam eden Aysel Erdoğan ise halk oyunları ve İngilizce kurslarıyla sosyalleştiklerini ve yeni beceriler edindiklerini aktardı.