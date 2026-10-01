Tarım ve Orman Bakanlığı, 30 Eylül 2026 tarihinde güncellediği hileli gıdalar listesinde taklit ve tağşiş yapılan üç yoğurt markasını kamuoyuna duyurdu. Kilis, Bursa ve İstanbul'da üretilen söz konusu ürünlerde nişasta, jelatin ve beyan edilmeyen farklı türde süt tespit edildiği açıklandı.

HANGİ MARKALARDA HİLE BULUNDU?

Bakanlığın yayımladığı resmi kayıtlara göre, Kilis merkezli işletmeye ait 'Hayat Doğal Yoğurt' markalı üründe nişasta saptandı. Bursa'nın Gürsu ilçesinde faaliyet gösteren işletmenin ürettiği 500 gramlık 'İnkaya' markalı yoğurtta ise jelatin kullanımına rastlandı. Listede yer alan bir diğer ürün ise İstanbul Eyüpsultan'da Kıztaşı Süt Ürünleri tarafından üretilen 'Safimis' markası oldu. Yüzde 100 manda yoğurdu etiketiyle satılan bu üründe yapılan laboratuvar analizleri sonucunda inek sütü bulunduğu aktarıldı.

DENETİM SONUÇLARI NEREDEN SORGULANABİLİR?

Tüketiciler, resmi kontroller sonucunda uygunsuzluğu kesinleşen ürünleri ve firmaları Bakanlığın oluşturduğu 'Güvenilir Gıda' sistemi üzerinden şeffaf bir şekilde inceleyebiliyor. Bu platform, halk sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla vatandaşların erişimine açık tutuluyor.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı verilere göre, ülke genelindeki gıda denetimleri hız kesmeden devam ediyor. Bakanlığın 2025 yılı boyunca yürüttüğü incelemelerden alınan numunelerde 1.208 üründe taklit veya tağşiş, 121 üründe ise insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek düzeyde uygunsuzluk kayıt altına alınmıştı.