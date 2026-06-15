​Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi 135 nolu sokakta yaşanan trajikomik aydınlatma arızası, bölge halkını ve esnafı canından bezdirdi. Sokaktaki aydınlatma sisteminin akşam saatlerinde kapanıp, gün ışıdığında devreye girmesi mahallelinin sert tepkisine neden oldu.

​KARANLIK YÜZÜNDEN İNSANLAR SOKAĞA GİREMİYOR

​Normal şartlarda akşam saatlerinde oldukça hareketli olan sokak, lambaların sönmesiyle birlikte adeta bir hayalet şehre dönüşüyor. Bölgede iş yeri bulunan esnaflar, havanın kararmasıyla birlikte sokağın karanlığa büründüğünü ve insanların bu sokağı kullanmaya çekindiğini dile getirdi.

​Yaşanan duruma isyan eden bir bölge esnafı tepkisini şu sözlerle dile getirdi: ​"Sabah güneş doğup hava aydınlandığı an bu sokaktaki aydınlatmalar devreye giriyor. Güneş batınca da lambalar sönüyor. Hem harcanan milli servete, enerjiye yazık hem de akşam saatlerinde bu sokak normalde çok hareketli olurdu. Şimdi ise karanlıktan dolayı insanlar bu sokağı kullanmamaya başladı. Bu durum işlerimizi çok olumsuz etkiledi."

​Sokak sakinleri ve esnaflar, bu absürt arızanın giderilmesi için yetkililere birçok kez başvurduklarını ancak bugüne kadar hiçbir somut adımın atılmadığını belirtti. Hem ciddi bir enerji israfına yol açan hem de mahalle güvenliğini tehdit eden bu "tersine" aydınlatma sisteminin bir an önce düzeltilmesi için Mahmutlar halkı yetkililerden acil müdahale bekliyor.