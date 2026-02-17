Kentte gün boyu devam eden sağanak sebebiyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yağmur suları kaldırımlarla birleşti. Su birikintilerinin oluştuğu Anadolu Caddesi ve Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde de sağanak sebebiyle yollar göle döndü. Yağmur suları sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yoğunluk yaşanıyor. Hem vatandaşlar hem de belediye ekipleri, suların tahliyesi ve tıkanan rögarların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA