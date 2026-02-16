Alanya Belediyesi, son günlerde bazı kişi ya da kişilerin belediyenin adını kullanarak yardım topladığı ve para talebinde bulunduğu yönündeki ihbarlar üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, belediyenin bu şekilde bir yardım kampanyası yürütmediği vurgulandı.

Yetkililer, “Belediyemiz adına yardım topluyoruz” diyerek para isteyen kişi ya da girişimlere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Resmi yardım kampanyalarının yalnızca belediyenin kurumsal iletişim kanalları üzerinden duyurulduğu hatırlatıldı.

VATANDAŞLARA “İTİBAR ETMEYİN” ÇAĞRISI

Belediye tarafından yapılan açıklamada, şüpheli durumlarla karşılaşan vatandaşların emniyet birimlerine veya belediyeye doğrudan bilgi vermesi istendi. Özellikle esnaf ve iş insanlarının hedef alınabileceğine dikkat çekildi.

Beiediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Son günlerde Belediye Başkanımızın ve Başkan Yardımcılarımızın isimleri ile sosyal medya hesaplarındaki görüntülerinin, Belediyemizin bilgisi ve izni dışında kullanılarak bazı faaliyetlerde bulunulduğu, söz konusu görüntülerin çeşitli programlar aracılığıyla üzerinde düzenleme yapılabileceği öngörülmektedir. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında yardım toplandığına yönelik bilgiler tarafımıza ulaşmaktadır.

Alanya Belediyesi olarak, Ramazan Ayı’nda yürüttüğümüz resmi sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları dışında herhangi bir yardım ya da dayanışma talebimiz bulunmamaktadır.

Vatandaşlarımızın, Belediyemizin resmi sosyal medya hesapları ve http://alanya.bel.tr adresli resmi internet sitesi dışında yapılan çağrı, mesaj, paylaşılan görüntü ve haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.