Bölge esnafıyla bir araya gelerek sorunları yerinde dinleyen Başkan Er, yıkımın boyutuna dikkat çekerek yetkililere acil çağrıda bulundu.

​Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Hilmi Er, şu ifadeleri kullandı:



​

MADDİ VE MANEVİ ZARAR ÇOK BÜYÜK

​"İYİ Parti Teşkilatı olarak, felaketi yaşayan Dim Çayı’nı ve bölge esnafımızı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Sahada gördüğümüz manzara maalesef çok üzücü. Maddi ve manevi zarar çok büyük; bu nedenle bölgenin vakit kaybetmeksizin acilen 'Afet Bölgesi' ilan edilmesi gerekmektedir."



​ALANYA TURİZMİNİN CAN DAMARI TEHLİKEDE



​"Dim Çayı piknik bölgesi, Alanya turizminin can damarıdır. Burası hem yerli ve yabancı turistin uğrak noktası hem de Alanyalı hemşehrilerimizin yaz sıcağında nefes aldığı, serinlediği bir vaha. Bu doğal ve ekonomik değerimizi kaderine terk edemeyiz."



​ESNAFA FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ ŞART



​"Devletimiz bölge esnafına sahip çıkmalıdır. Yaraların bir an evvel sarılması için esnafımıza faizsiz kredi imkanı sunulmalıdır. Turizm sezonu hızla yaklaşıyor; eğer şimdi hızlı hareket edilmezse tesisler sezona yetişemez. Hedefimiz, esnafımızın tesislerini sezona hazır hale getirmek olmalıdır."



​HER DAİM YANINIZDAYIZ



​"İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak Dim Bölgesi esnafımıza tekrar geçmiş olsun diyor, her daim yanlarında olacağımızın sözünü veriyoruz. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Geçmiş olsun Alanya’m"