İstanbul Silivri istikametinden gelen son dakika haberi yürekleri ağza getirdi. Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı mevkiindeki gişeler, akşam saatlerinde korkunç bir çarpışmaya sahne oldu. Bir yolcu otobüsü ile gişelerden geçmeye çalışan otomobilin karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü.

METALLERİN ARASINDA SIKIŞTILAR

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, dev yolcu otobüsü ile gişenin beton bloğu arasına sıkıştı. Adeta preslenerek hurda yığınına dönen araçta bulunanlar için saniyeler içinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu metal yığınına dönen araçtan çıkarılan vatandaşlar için yapılan kontrollerde acı tablo ortaya çıktı. Otomobilde bulunan 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 1 yaralı acil olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle gişelerde trafik yoğunluğu oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

"HIZLI GİDİYORDUK" İTİRAFI

Kazaya karışan otobüsteki yolculardan Hüseyin Mert Duman'ın anlattıkları ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Çerkezköy’den Esenler’e gitmekte olduklarını belirten yolcu, "Hızlı gidiyorduk. Araç bir anda önümüze atladı, çok kötü oldu" ifadelerini kullandı. Alanya’dan şehirlerarası yolculuğa çıkan vatandaşları da yakından ilgilendiren bu feci kaza, otoyol katılımlarında ve gişe geçişlerinde dikkatin ne denli hayati olduğunu bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı.