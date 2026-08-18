Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, içinde kiracı bulunan gayrimenkullerin satışında emsal niteliğinde bir hukuki karara imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, evin eski sahibine peşin ödenen kira bedelinin, tapu devir tarihinden sonraki günleri kapsayan kısmı yeni ev sahibine iade edilecek.

Ankara'da yaşanan olayda, Y.Ö. isimli vatandaş 18 Aralık 2023 tarihinde B.K.'ye ait bir evi satın aldı. Evde bulunan kiracı, 15 Aralık 2023 ile 14 Ocak 2024 dönemine ait aylık kira bedelini eski ev sahibi B.K.'ye peşin olarak ödediğini belirtti. Bunun üzerine yeni mülk sahibi Y.Ö., satış tarihinden sonraki döneme ait kiranın kendisine verilmesi için B.K.'den talepte bulundu. Talebi reddedilen Y.Ö., hakkını aramak için yargıya başvurdu.

YEREL MAHKEME REDDETTİ, BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Dosyayı inceleyen Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, satış işlemi sırasında kira bedelini tahsil etme hakkının eski ev sahibinde olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Adalet Bakanlığı ise bu kararın hukuka aykırı olduğunu belirterek kanun yararına bozma talebinde bulundu.

YARGITAY KARARININ PRATİK SONUCU NEDİR?

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Adalet Bakanlığının talebini haklı bularak yerel mahkemenin kararını sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına bozdu. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine atıf yapılan kararda, yeni ev sahibinin 18 Aralık itibarıyla kira sözleşmesinin tarafı haline geldiği vurgulandı.

Evini satan mülk sahiplerinin, tapu devrinden sonraki günlere isabet eden peşin kira bedellerini yeni sahibine ödemekle yükümlü olduğu kesinleşti. Bu emsal karar, gayrimenkul alım satımlarında peşin alınan yıllık veya aylık kiraların tapu devir tarihine göre gün bazında paylaştırılmasını zorunlu kılıyor.