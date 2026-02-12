Antalya’da teslimata giden bir kuryenin kapıyı açan müşterinin kıyafetine tepki göstermesi sonrası paylaşılan görüntüler kısa sürede viral hale geldi.

Antalya’da bir paket teslimatı sırasında yaşandığı belirtilen olay, sosyal medyada en çok konuşulan başlıklardan biri haline geldi. İddiaya göre sipariş götüren kurye, kapıyı açan kadının kıyafetine tepki gösterdi ve bu anlara ilişkin sözlerini kayıt altına alarak paylaştı.

KURYENİN SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Görüntülerde kuryenin, “Giydiği şey giydiği bölgeyi kapatmamış. İnsanların kapıyı böyle açması normal mi sizce?” ifadelerini kullandığı duyuluyor. Paylaşımın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bir kesim kuryenin tutumunu doğru bulurken, diğer kesim bunun özel hayata müdahale olduğunu savundu.

Olayın tam olarak hangi ilçede geçtiği ve tarafların kimlik bilgileriyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin kısa sürede yayılmasıyla birlikte kurye–müşteri gizliliği ve teslimat sırasında kayıt alınması konusu da yeniden tartışmaya açıldı.

TESLİMATTA GİZLİLİK VE KİŞİSEL ALAN TARTIŞMASI

Uzmanlar, konut kapısında yapılan teslimatlarda hem müşterinin hem de görevlinin kişisel alanına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle izinsiz görüntü kaydı ve paylaşımın, hukuki sonuçlar doğurabileceği hatırlatılıyor.