Kestel Mahallesi Dim Tüneli içinde kontrolden çıkan motosiklet savruldu. Kazada biri çocuk iki kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alanya Dim Tüneli motosiklet kazası bu sabah saatlerinde Kestel Mahallesi geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tünel içerisinde ilerleyen motosiklet, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonrası yola savruldu. Kazada iki kişi ağır yaralandı.

KONTROLÜ KAYBETTİ, MOTOSİKLET SAVRULDU

Görgü tanıklarının aktardığına göre olay, Dim Tüneli içinde seyir halindeki motosikletin aniden dengesini kaybetmesiyle yaşandı. 21 yaşındaki S.D. yönetimindeki 07 AYT 257 plakalı motosiklet savrulduktan sonra zeminde sürüklendi. Arkada yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki M.A.G. de kazada ağır yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ TÜNELE SEVK EDİLDİ

Alanya Kestel Dim Tüneli trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı iki genç, ambulanslarla hastaneye götürüldü ve acil serviste tedavi altına alındı. Sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

TÜNEL GEÇİŞLERİNDE HIZ UYARISI

Bölgede özellikle tünel geçişlerinde motosiklet sürücülerinin hız ve takip mesafesine dikkat etmesi gerektiği sık sık vurgulanıyor. Uzmanlar, kapalı alan geçişlerinde zemin tutuşunun değişebildiğini ve ani manevraların riski büyüttüğünü belirtiyor. Hele genç sürücülerde refleks var ama bazen yetmiyor…