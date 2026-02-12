Alanya’da aniden bastıran sağanak sonrası Oba Çayı taştı, Kızılcaşehir Kavşağı sular altında kaldı. Araçlar yolda mahsur kaldı, bazı otomobillerin içine kadar su doldu.

Alanya’da öğle saatlerinden sonra etkisini artıran şiddetli sağanak yağış, kısa sürede günlük yaşamı aksattı. İlçenin önemli su yataklarından biri olan Oba Çayı’nda su seviyesi hızla yükseldi ve taşkın yaşandı. Taşan su, dere yatağından çıkarak yol seviyesine kadar ulaştı.

OBA ÇAYI TAŞTI, YOL SUYLA KAPLANDI

Bölgede etkili olan yoğun yağışla birlikte Oba Çayı taşkını meydana geldi. Çay kenarındaki bağlantı yolları suyla kaplandı. Sürücüler ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar güvenli alanlara çekilmeye çalışıldı. Yağışın aralıklarla şiddetini artırdığı görüldü.

Bir esnaf, “Bir anda bastırdı, suyun bu kadar hızlı yükseleceğini beklemiyorduk. Yol resmen dereye döndü,” dedi. Kısa, net. Panik de vardı açıkçası.

KIZILCAŞEHİR KAVŞAĞI GÖLE DÖNDÜ

Yağıştan en fazla etkilenen noktalardan biri Kızılcaşehir Kavşağı su baskını oldu. Kavşakta biriken yağmur suları nedeniyle trafik neredeyse tamamen durdu. Çok sayıda araç su birikintisi içinde kaldı, bazı otomobillerin kapı altlarından içeri su aldığı görüldü.

Sürücüler araçlarını bulunduğu yerden çıkarmak için kendi imkanlarıyla müdahale etti. Çekici çağıranlar oldu, bekleyenler oldu. Bazıları da aracı bırakıp kenara geçti. Çünkü motor stop edince…

VATANDAŞLARA UYARI: DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN

Bölgedeki sağanak nedeniyle Alanya sel riski yeniden gündeme geldi. Yağışın devam etmesi halinde su seviyesinin tekrar yükselebileceği değerlendiriliyor. Vatandaşların dere yatakları, alt geçitler ve su birikmesi görülen yollardan uzak durması isteniyor.

Yağmur Alanya’da kış aylarında alışıldık ama bu kadar kısa sürede bu kadar su birikmesi günlük hayatı doğrudan etkiliyor. İşe giden, çocuğunu okuldan almaya çıkan, serviste olan… herkes aynı noktada takıldı bugün.