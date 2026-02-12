Alanya gayrimenkul piyasasını ve turizm bölgesindeki yatırım güvenliğini yakından ilgilendiren dev tapu vurgununun perde arkası aydınlatıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aylar süren titiz soruşturma neticesinde, gurbetçi vatandaşların mülklerini sahte belgelerle elden çıkaran organize suç örgütü darmadağın edildi. Antalya İl Jandarma ve Alanya KOM birimlerinin dört ayrı dalga halinde yürüttüğü nefes kesen operasyonlarda toplam 17 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, aralarında üst düzey memurların ve bir beyin cerrahının da bulunduğu 13 kişi tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

MİLYONLUK VURGUNUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Soruşturmanın ilk fitili, Almanya'da ikamet eden 68 yaşındaki gurbetçi Ü.D.'nin Kestel Mahallesi'ndeki değerli arazisinin haberi olmadan satıldığını fark etmesiyle ateşlendi. 17 Ekim 2025'te harekete geçen ekipler, mağdur adına düzenlenen sahte pasaportu kullanan Türkmenistan uyruklu A.J.'nin, söz konusu araziyi Alanya Tapu Müdürlüğünde 24 milyon liraya M.Y.Ö.'ye devrettiğini tespit etti. İstanbul, Samsun ve Antalya üçgeninde 8 adrese düzenlenen ilk şok baskında A.J. ile birlikte H.K., F.O., S.O., A.K. ve avukat V.V. gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, avukat V.V. adli kontrolle serbest bırakıldı.

ŞEBEKENİN BEYNİ DOKTOR ÇIKTI

Derinleştirilen soruşturmada şebekenin lider kadrosu 13 Aralık 2025'te Ankara'da gerçekleştirilen ikinci büyük operasyonla çökertildi. Yaklaşık 20 milyon liralık haksız kazanç sağlayan örgütün bir numaralı isminin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde görevli Beyin Cerrahı F.A. olduğu ortaya çıkması şaşkınlık yarattı. Liderin sağ kolu olan Tapu Genel Müdürlüğü emekli müfettişi H.K. ve beraberindeki C.B. ile S.S. de kıskıvrak yakalandı. Sahte evraklarla yapılan satışlardan büyük vurgun elde eden 5 kişi, "örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı.

ALANYA TAPU DAİRESİNE OPERASYON

Soruşturmanın en kritik ayaklarından biri doğrudan Alanya Tapu Müdürlüğü'nün içine uzandı. 19 Ocak 2026'da Tapu Müdür Yardımcısı R.I.'nın evine düzenlenen baskında, başkalarına ait çok sayıda tapu belgesi ele geçirildi. R.I., çıkarıldığı mahkemece resmi belgede sahtecilik suçundan tutuklandı. Operasyonun 23 Ocak'taki ayağında ise gözaltı dalgası daha da büyüdü. Alanya Tapu Müdürü O.K., memur E.A. ve ilk dalgada serbest kalan avukat V.V. gözaltına alındı. Mahkeme, memur E.A. ve avukat V.V.'yi tutuklarken, Tapu Müdürü O.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

ANKARA UZMANINA KADAR UZANDI

Ahtapot gibi yayılan şebekeye yönelik son darbe 4 Şubat 2026'da indirildi. Suç örgütünün beyin takımına yönelik Kaş ve Ankara merkezli eş zamanlı baskınlarda, Türkiye Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünde uzman olarak görev yapan Z.A. ile şüpheli A.İ.B. gözaltına alındı. Alanya Adliyesine sevk edilen son iki şüpheli, hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece aylar süren ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran tapu çetesi operasyonu, 13 tutuklama ile sonuçlanarak bölge emlak piyasasına rahat bir nefes aldırdı.