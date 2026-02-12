Şiddetli yağış Alanya’nın yüksek kesimlerini vurdu. Dim Alacami ve Söğüt Yaylası’nda yollar zarar gördü, bazı evlerin bahçeleri su altında kaldı.

Alanya’da gün boyu etkisini artıran şiddetli yağış, özellikle yüksek kesimlerde hayatı zorlaştırdı. Dim Alacami Mahallesi ve çevresinde köy yolları zarar görürken, Söğüt Yaylası’nda derelerin debisi yükseldi, bazı evlerin bahçeleri suyla doldu.

Bölgede yaşayanlar, yolların çamur ve su nedeniyle geçişe uygun olmadığını söylüyor. Araçla çıkmak isteyenler ise geri dönmek zorunda kaldı. Yağışın aralıklarla sürdüğü bildiriliyor.

DİM ALACAMİ MUHTARINDAN AÇIK UYARI

Dim Alacami Mahallesi Muhtarı Kadir Kozak, aşırı yağış sonrası köy yollarında ciddi bozulmalar oluştuğunu açıkladı. Sosyal medya üzerinden video paylaşan Kozak, vatandaşlara net bir çağrı yaptı.

Muhtar Kozak mesajında, yolların yer yer kapandığını ve risk oluşturduğunu belirterek “Sakın köye gelmeyin” ifadesini kullandı. Özellikle dışarıdan gelmek isteyenler için şu an ulaşımın güvenli olmadığı vurgulandı.

SÖĞÜT YAYLASI’NDA SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Yağışla birlikte Toroslar’da biriken kar sularının da akışa geçmesi, yayla bölgelerinde su seviyesini artırdı. Söğüt Yaylası çevresinde dağlardan inen suların dereleri beslemesiyle debi hızla yükseldi.

Bazı evlerin bahçeleri gölete dönerken, su seviyesinin yer yer yaklaşık 2 metreye kadar ulaştığı bildirildi. Kontrol için evlerine gitmek isteyen vatandaşların ise yapılara giremeden geri döndüğü öğrenildi.

Bir vatandaş, “Evin önüne kadar geldik ama suyun içinden geçmek mümkün değildi, bakıp geri döndük. Yağmur biraz daha sürerse durum büyür” dedi. Kısa cümlelerle anlattı, çok da konuşmak istemedi.

Böyle havalarda genelde kimse yaylaya çıkmaz zaten. Ama bugün özellikle merak edip yola çıkanlar olmuş.

BÖLGE HALKINA TEDBİR ÇAĞRISI

Bölgede yaşayanlara ve yaylaya gitmeyi planlayanlara, Alanya yüksek kesimlerde sel ve yol riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları uyarısı yapılıyor. Yağışların zemin yapısını zayıflattığı, yeni kopma ve yol hasarlarının oluşabileceği belirtiliyor.

Yetkililer, kırsal mahalle yollarında ani çökme ve su taşkını riskine karşı dikkatli olunmasını istiyor. Ekiplerin sahadaki kontrolleri sürüyor.