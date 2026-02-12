Alanya Dimçayı bölgesinde meydana gelen olayda, araç içinde vurulduğu iddia edilen Hasan Çakmak yaşamını yitirdi. Olay, ilçede hem güvenlik hem de mahalle sakinleri açısından tedirginlik yarattı.

İddiaya göre, Kestel Sarağlar mevkiinde ikamet eden Hasan Çakmak, henüz netleşmeyen bir nedenle araç içinde silahla vuruldu. Yaralı halde direksiyon başına geçtiği öne sürülen Çakmak’ın aracıyla Yaylalı Mahallesi’ne kadar ilerlediği belirtildi.

ESKİ MUHTARIN EVİ YAKININDA BULUNDU

22-24 yaşlarında olduğu tahmin edilen Çakmak’ın, Yaylalı Mahallesi’nde eski muhtarın evinin yakınlarına geldiğinde yaşamını yitirdiği anlaşıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Çakmak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çakmak'ın cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.

JANDARMA GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Olayın silahlı saldırı mı yoksa başka bir sebeple mi gerçekleştiği yapılacak teknik ve adli çalışmaların ardından netlik kazanacak. Yaylalı Mahallesi'ne giriş çıkışlar kapatıldığı öğrenildi.