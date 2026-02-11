Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Alman uyruklu kadından haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine eve giren ekipler, cansız bedenle karşılaştı.
Alanya Avsallar Mahallesi’nde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre uzun süredir kendisinden haber alınamayan Alman uyruklu Gerda Reinhilde (70) için arkadaşları endişelenince durum güvenlik birimlerine bildirildi.
ARKADAŞLARI HABER ALAMAYINCA EKİPLERE BİLDİRDİ
Olay Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgede yerleşik olarak yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki kadına ulaşamayan yakın çevresi, kapının açılmaması üzerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, yaşlı kadını salon bölümünde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Reinhilde’nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
CENAZE MORGA KALDIRILDI
Evde yapılan incelemenin ardından 70 yaşındaki kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Alanya Belediye Mezarlığı morguna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.