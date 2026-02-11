Antalya Valiliği ve Meteoroloji uyardı: Alanya, Gazipaşa ve Manavgat hattında çok kuvvetli yağış bekleniyor. Başlangıç ve bitiş saatleri açıklandı.

Alanya’da şiddetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Antalya Valiliği, Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak yayımladığı duyuruda, doğu ve batı ilçeleri kapsayan geniş bir yağış dalgasının beklendiğini bildirdi. Uyarının merkezinde ise Alanya, Gazipaşa ve Manavgat hattı yer alıyor.

YAĞIŞ İÇİN SAAT ARALIĞI PAYLAŞILDI

Açıklamaya göre çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış perşembe günü sabaha karşı yaklaşık 04.00 sıralarında başlayacak. Yağışların akşam saat 21.00’e kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Bölge genelinde kısa sürede yüksek miktarda yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Özellikle sahil bandında ani su birikintileri, kırsal mahallelerde ise taşkın riski öne çıkıyor. Şehir içinde bile bazı alt geçitler var, her yağmurda aynı manzara oluyor zaten.

ALANYA–GAZİPAŞA–MANAVGAT HATTINA DİKKAT

Tahminlere göre metrekareye 25 ila 75 kilogram arası yağış düşebilir. Yüksek kesimlerde ise yağışın yer yer kara dönmesi bekleniyor. Bu durum özellikle yayla yolları ve dağ geçişlerinde ulaşımı zorlaştırabilir.

Yağışla birlikte kuvvetli rüzgâr, yerel dolu geçişleri ve ani görüş düşüşleri de ihtimal dahilinde. Sürücülerin özellikle sabah saatlerinde daha dikkatli olması isteniyor.

SEL, YILDIRIM VE HORTUM RİSKİ UYARISI

Valilik açıklamasında ani sel, su baskını, yıldırım ve hortum riski vurgulandı. Vatandaşlardan dere yatakları, menfez çevreleri ve alçak kotlu bölgelerden uzak durmaları istendi. Zorunlu olmadıkça riskli alanlara girilmemesi çağrısı yapıldı.

Böyle havalarda herkes “bir şey olmaz” deyip yola çıkıyor ama… sonra trafik kilit.

Yetkililer, güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini ve resmi duyurular dışında paylaşılan bilgilere itibar edilmemesini de özellikle hatırlattı.