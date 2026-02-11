Alanya Avsallar’daki otoyol inşaatında çalışan işçiler, yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Olay sonrası çok sayıda ekip şantiyeye yönlendirildi.

Antalya–Alanya otoyol hattında devam eden şantiye çalışmasında toplu gıda zehirlenmesi şüphesi paniğe yol açtı. Alanya’nın Avsallar Mahallesi sınırları içindeki inşaat alanında çalışan 30 işçi, yemek sonrası ortaya çıkan şikayetler nedeniyle hastanelere kaldırıldı.

YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Edinilen bilgilere göre işçilere dışarıdan bir otelden getirilen yemekler dağıtıldı. Yemekten bir süre sonra bazı çalışanlarda mide bulantısı, kusma ve halsizlik başladı. Durum kısa sürede artınca şantiye yetkilileri sağlık ekiplerine haber verdi.

İşçiler, bölgeye gelen ambulanslarla Alanya’daki farklı hastanelerin acil servislerine götürüldü. Aynı vardiyada çalışanların peş peşe fenalaşması sahada kısa süreli bir hareketlilik yarattı.

HAYATİ TEHLİKE YOK

Hastanelerde yapılan ilk kontrollerde işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındığı, genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Çoğu işçinin serum tedavisinin ardından gözlem altına alındığı bildirildi.

Bu tür toplu zehirlenme vakaları özellikle şantiye ve toplu yemek verilen alanlarda zaman zaman yaşanıyor. Aynı kaptan çıkan yemek, bir anda onlarca kişiyi etkileyebiliyor. Günlük çalışan için bir öğün yemek bazen tüm günü belirliyor, öyle.

NUMUNELER İNCELENECEK

Olayın ardından jandarma ekipleri şantiyede inceleme başlattı. Yemeklerden numune alındığı ve kesin sonucun laboratuvar raporuyla netleşeceği aktarıldı. Yemek tedarik süreci ve dağıtım zinciri de ayrıca inceleniyor.