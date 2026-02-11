Kuzyaka Mahallesi Dim Tüneli’nde asker uğurlaması bahanesiyle yolu kapatan kişiler tek tek tespit edildi. Para cezası, ehliyete el koyma ve adli süreç başlatıldı.

Alanya’da Dim Tüneli’nde trafiği durduran konvoy bu kez ağır yaptırımla karşılaştı. Kuzyaka Mahallesi Dim Tüneli mevkiinde asker uğurlaması sırasında yolu kapatarak kutlama yapan ve araç trafiğini engelleyen kişiler hakkında hem idari hem de adli işlem başlatıldı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine Jandarma Trafik ekipleri inceleme başlattı. Kamera kayıtları tek tek izlenerek tünel içinde araçlardan inen, yolu bilinçli şekilde kapatan ve trafiği durma noktasına getiren kişiler belirlendi.

TÜNEL İÇİNDE KUTLAMA YAPTILAR, TRAFİK DURDU

Görüntülerde bazı kişilerin araçlardan indiği, tünel ortasında eğlence yaptığı ve konvoydaki araçların geçişi kasten engellediği görüldü. Bu sırada diğer sürücüler uzun süre ilerleyemedi.

Tünel gibi görüş mesafesi sınırlı kapalı alanlarda araç durdurmanın zincirleme kazalara yol açabileceği, daha önceki kazalarda da benzer tabloların yaşandığı biliniyor. Uzmanlar bu tür davranışların doğrudan can güvenliğini riske attığını sık sık hatırlatıyor.

Günlük hayatta birkaç dakikalık eğlence gibi görülüyor ama arkadan gelen bir aracın duramaması… Gerisi zaten kontrol dışı.

8 KİŞİYE 45 BİN LİRAYI AŞAN CEZA

Yapılan denetim ve tespitler sonrası;

• Tüneli kapatan ve trafiği engelleyen 4 sürücü ile 4 yaya olmak üzere toplam 8 kişiye idari para cezası uygulandı.

• Toplam ceza tutarı 45.199 TL oldu.

• 4 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

• Olayda kullanılan araçlar trafikten men edildi.

TCK 179 KAPSAMINDA ADLİ İŞLEM

İdari yaptırımların yanında, olaya karışan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu 179. madde kapsamında “trafik güvenliğini tehlikeye sokmak” suçundan da adli süreç başlatıldı.

Yetkililer; tünel, köprü ve dar geçiş noktalarında yapılan konvoy ve kutlamalara kesinlikle izin verilmeyeceğini, benzer olaylarda cezai işlemlerin artarak süreceğini bildirdi.

Sürücülerin ortak beklentisi ise net: Tünel geçişlerinde daha sık kontrol, daha hızlı müdahale. Çünkü bir kişinin şovu, başkasının kazası olabiliyor. Bazen saniyelerle.