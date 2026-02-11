Alanya yeni çevreyolu Dim Tüneli’nde meydana gelen trafik kazası, kentte akşam saatlerinde trafiği olumsuz etkiledi. Edinilen ilk bilgilere göre tünel içinde ilerleyen bir Volkswagen Transporter tipi araç, aynı yönde seyreden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

KAZA TÜNEL İÇİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Alanya’nın doğu-batı ulaşımında yoğun olarak kullanılan yeni çevreyolu üzerindeki Dim Tüneli içinde gerçekleşti. Olayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kimlik ve yaş bilgilerine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle tünel içerisinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Özellikle akşam saatlerinde çevreyolunu kullanan sürücüler kısa süreli yoğunlukla karşılaştı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.