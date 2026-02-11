Yaya güvenliği için cezalar artarken, paket başı çalışan motosikletli kuryeler uzun mesai ve trafik baskısı altında çalıştıklarını söylüyor.

Alanya’da motosiklet ve scooter denetimleri son günlerde belirgin şekilde arttı. Trafik ekipleri özellikle kaldırım ve yaya geçitlerini kullanan sürücülere yönelik geniş kapsamlı kontroller yapıyor. Okul çevreleri, çarşı merkezi ve sahil hattında yoğunlaşan uygulamalarda, kurallara uymayan sürücülere idari para cezaları kesiliyor.

Denetimlerde, kaldırımı kullanan motosiklet sürücüleri ile elektrikli scooter kullanıcıları tek tek durduruluyor. Yetkililer, kaldırımların yalnızca yayalara ait olduğunu ve bu alanlarda araç kullanımına tolerans gösterilmeyeceğini vurguluyor. İlçe genelinde uygulamaların önümüzdeki günlerde daha da sıklaşması bekleniyor.

DENETİMLER ARTIYOR, TARTIŞMA BÜYÜYOR

Artan kontroller, Alanya’da özellikle motosikletli kuryelerin çalışma koşullarını yeniden gündeme taşıdı. Paket başı ücret sistemiyle çalışan çok sayıda kurye, hem zaman baskısı hem de trafik yoğunluğu nedeniyle risk altında olduklarını dile getiriyor.

Sektörde çalışan kurye Arif Tekin, günlük çalışma sürelerinin çoğu zaman 14–16 saate kadar çıktığını söylüyor. Tekin, “Paket başı sistemde ne kadar çok teslimat, o kadar kazanç var. Bu da bizi hız yapmaya zorluyor” diyerek yaşanan baskıyı anlatıyor.

Kuryeler, trafikte çoğu sürücünün motosikletlileri fark etmeden manevra yaptığını, bazı sitelerde içeri alınmadıklarını ve teslimat sırasında ayrıca zaman kaybettiklerini belirtiyor. Bu da özellikle akşam saatlerinde sipariş yetiştirme stresini artırıyor.

Kuryeleri ölümcül yarışa sokan kurye şirketlerinin acilen uyarılması ve gerekli cezaların verilmesi gerektiğini söyleyen vatandaşlar. hükümetten adım atmasını istedi.

YAYA GÜVENLİĞİ İLE GEÇİM BASKISI ARASINDA

Denetimlerin yayalar açısından gerekli olduğunu söyleyen bazı esnaf ve vatandaşlar ise kurye sisteminin de yeniden düzenlenmesi gerektiği görüşünde. Sipariş süreleri kısaldıkça risk büyüyor. Yağmurda, yoğun trafikte, dar sokakta… en çok onlar koşturuyor.

Bazı kuryeler ise çözümün sadece ceza olmadığını, teslimat süreleri ve çalışma modelinin de düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Yoksa bu iş böyle… yarım kalır gibi.

İlçede hem yaya güvenliğini hem de motosikletli kurye çalışma koşullarını kapsayan yeni bir yerel düzenleme beklentisi de giderek daha yüksek sesle dile getiriliyor.