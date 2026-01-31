Türkiye genelinde sanayicilerin yaşadığı "ara eleman" krizi Kütahya'da bambaşka bir boyuta ulaştı. Organize sanayi bölgelerinde (OSB) fabrikalar tam kapasite çalışabilmek için personel bulamazken, Kütahya Valisi Musa Işın’dan iş arayanları ve işverenleri yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalar geldi. Bölgedeki üretim tesislerinin personel eksikliği nedeniyle potansiyellerinin altında kaldığına dikkat çeken Vali Işın, yaşanan krizi çözmek için firmaların radikal yollara başvurduğunu gözler önüne serdi.

HİNDİSTAN VE VENEZUELA’DAN İŞÇİ İTHALATI

Yerel iş gücünün sanayi sektörüne katılımda isteksiz kalması üzerine firmalar çareyi binlerce kilometre ötede aradı. Vali Işın, durumu somut örneklerle anlatarak bir fabrikanın üretim bandını döndürebilmek için Hindistan’dan tam 210 işçi getirdiğini açıkladı. "İşçi bulamıyoruz" feryadının boyutlarını ortaya koyan açıklamada, sadece Hindistan ile sınırlı kalınmadığı, başka bir firmanın da Venezuela'dan işçi transfer ederek açığı kapatmaya çalıştığı vurgulandı.

“MAVİ YAKA DEĞİL MASA BAŞI İSTİYORLAR”

Vali Işın, yaşanan bu darboğazın temel sebebini vatandaşların "iş beğenmemesi" olarak yorumladı. Sert bir dille mevcut durumu eleştiren Işın, yerli iş gücünün mavi yakalı olmayı reddettiğini, herkesin memuriyet veya ofis ortamında "beyaz yakalı" olma hayali kurduğunu belirtti. "Adama göre iş, işe göre adam bulamıyoruz" diyen Işın, vatandaşların çalışma konusundaki isteksizliğinin sanayiciyi mecburen yabancı iş gücüne yönelttiğinin altını çizdi.

20 BİN KİŞİLİK DEV İSTİHDAM ÇAĞRISI

Krizin reçetesini de sunan Vali Işın, istihdam piyasasında büyük bir boşluk olduğunu duyurdu. Kent genelinde acil olarak 20 bin personele ihtiyaç duyulduğunu belirten Işın, işsizlikten yakınanlara açık çağrıda bulundu: "İş bulamıyorum diyen kim varsa Kütahya'ya gelsin, hepsine iş bulalım." Bu açıklama, işsizlik tartışmalarının gölgesinde sanayi sektöründeki "eleman var, çalışan yok" paradoksunu bir kez daha alevlendirdi.