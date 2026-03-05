KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Ankara’da proje ortağı olan Şiddetle Mücadele Vakfı'nın (HEGEM) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Gerçekleştirilen buluşmaya HEGEM Vakfı Başkanı Adem Solak, vakfın mütevelli heyeti üyeleri ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Yıldız Konal Süslü ve Şengül Karslı da iştirak ettiler. Toplantıda, KGK ile HEGEM iş birliğinde yürütülen sosyal arabuluculuk çalışmaları ele alındı. Görüşmede, toplumsal sorunların çözümünde alternatif bir yöntem olarak geliştirilen sosyal arabuluculuk modelinin yaygınlaştırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

'KISA SÜREDE GENİŞ BİR ALANA YAYILDI'

KGK Genel Başkanı Dim, toplantının ardından yaptığı değerlendirmede, üzerinde uzun süredir emek verilen sosyal arabuluculuk projeksiyonunun kısa sürede geniş bir alana yayıldığını belirterek, “Emek verdiğimiz sosyal arabuluculuk projesinin süratle ülke geneline yayılması memnuniyet verici” ifadelerini kullandı. Toplantının, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve projenin daha geniş kitlelere ulaştırılması açısından verimli geçtiği bildirildi.

Muhabir: Gülser YİĞİT