Yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarına göre coğrafi yapısı ve savunma kapasitesi güçlü olan ülkeler listelendi. Türkiye de “işgal edilmesi en zor ülkeler” arasında gösterildi.
Orta Doğu’da artan gerilim ve ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan askeri çatışmalar dünya genelinde olası savaş senaryolarını yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmelerle birlikte askeri strateji raporları ve yapay zeka analizlerinde yer alan “işgal edilmesi en zor ülkeler” listesi yeniden tartışılmaya başladı.
Analizlerde ülkelerin coğrafi konumu, savunma gücü, nüfus yapısı ve askeri kapasitesi gibi faktörler dikkate alındı. Özellikle dağlık arazi yapısı, geniş yüzölçümü, güçlü ordular ve stratejik konum gibi unsurların işgal girişimlerini zorlaştırdığı belirtiliyor.
TÜRKİYE LİSTEDE YER ALDI
Yapılan değerlendirmelerde Türkiye de işgal edilmesi en zor ülkeler arasında gösterildi. Uzmanlara göre Türkiye’nin güçlü kara kuvvetleri, stratejik boğazları ve zorlu coğrafyası olası bir işgal girişimini oldukça karmaşık hale getiriyor.
Türkiye’nin NATO üyesi olması ve bölgesel askeri kapasitesi de bu değerlendirmelerde etkili faktörler arasında gösteriliyor.
COĞRAFYA VE ASKERİ GÜÇ BELİRLEYİCİ OLDU
Listede yer alan ülkelerin önemli bölümünün dağlık arazi, geniş yüzölçümü veya ada ülkesi olması dikkat çekti. Bu özellikler, olası bir işgal durumunda askeri operasyonların çok daha zor ve maliyetli hale gelmesine neden oluyor.
Örneğin Afganistan, Vietnam ve Nepal gibi ülkeler geçmişte de zorlu coğrafyaları nedeniyle işgal girişimlerine karşı uzun süre direnç göstermiş ülkeler arasında gösteriliyor.
Bazı ülkeler ise güçlü orduları ve teknolojik savunma sistemleri nedeniyle listeye dahil edildi.
Aslında mesele biraz da şu: Bir ülkeyi işgal etmek yalnızca askeri güçle ilgili değil. Coğrafya, lojistik, halk direnci, uzun süreli savaş maliyeti… hepsi işin içine giriyor. Bu yüzden bazı ülkeler kağıt üzerinde bile “çok zor hedef” olarak görülüyor.
İŞGAL EDİLMESİ EN ZOR ÜLKELER
Yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarında öne çıkan ülkeler şöyle sıralandı:
Türkiye
Yeni Zelanda
Avustralya
İzlanda
İsviçre
Afganistan
Norveç
Japonya
Rusya
Amerika Birleşik Devletleri
Çin
İran
Vietnam
Kuzey Kore
İngiltere
Kanada
Brezilya
Hindistan
Nepal
Butan
Şili
Etiyopya
Finlandiya
İsveç
Azerbaycan
Güney Kore
Tayvan
Endonezya
Filipinler
Papua Yeni Gine
Madagaskar
Cezayir
Kazakistan
Moğolistan
Güney Afrika
Meksika
Pakistan
Suudi Arabistan
İspanya
Singapur
Tayland
Umman
Peru
Kolombiya
Bolivya
Türkmenistan
Slovakya
Avusturya
Kırgızistan
Ekvador
Bu değerlendirmeler, askeri uzmanların analizleri ve çeşitli savunma raporlarının ortak verileri üzerinden hazırlanmış tahmini bir liste olarak değerlendiriliyor.
Yani kesin bir “işgal edilemez ülke” tanımı yok. Ama bazı ülkelerin coğrafyası ve askeri kapasitesi nedeniyle bu ihtimalin oldukça zor olduğu kabul ediliyor.