Yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarına göre coğrafi yapısı ve savunma kapasitesi güçlü olan ülkeler listelendi. Türkiye de “işgal edilmesi en zor ülkeler” arasında gösterildi.

Orta Doğu’da artan gerilim ve ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan askeri çatışmalar dünya genelinde olası savaş senaryolarını yeniden gündeme getirdi. Bu gelişmelerle birlikte askeri strateji raporları ve yapay zeka analizlerinde yer alan “işgal edilmesi en zor ülkeler” listesi yeniden tartışılmaya başladı.

Analizlerde ülkelerin coğrafi konumu, savunma gücü, nüfus yapısı ve askeri kapasitesi gibi faktörler dikkate alındı. Özellikle dağlık arazi yapısı, geniş yüzölçümü, güçlü ordular ve stratejik konum gibi unsurların işgal girişimlerini zorlaştırdığı belirtiliyor.

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALDI

Yapılan değerlendirmelerde Türkiye de işgal edilmesi en zor ülkeler arasında gösterildi. Uzmanlara göre Türkiye’nin güçlü kara kuvvetleri, stratejik boğazları ve zorlu coğrafyası olası bir işgal girişimini oldukça karmaşık hale getiriyor.

Türkiye’nin NATO üyesi olması ve bölgesel askeri kapasitesi de bu değerlendirmelerde etkili faktörler arasında gösteriliyor.

COĞRAFYA VE ASKERİ GÜÇ BELİRLEYİCİ OLDU

Listede yer alan ülkelerin önemli bölümünün dağlık arazi, geniş yüzölçümü veya ada ülkesi olması dikkat çekti. Bu özellikler, olası bir işgal durumunda askeri operasyonların çok daha zor ve maliyetli hale gelmesine neden oluyor.

Örneğin Afganistan, Vietnam ve Nepal gibi ülkeler geçmişte de zorlu coğrafyaları nedeniyle işgal girişimlerine karşı uzun süre direnç göstermiş ülkeler arasında gösteriliyor.

Bazı ülkeler ise güçlü orduları ve teknolojik savunma sistemleri nedeniyle listeye dahil edildi.

Aslında mesele biraz da şu: Bir ülkeyi işgal etmek yalnızca askeri güçle ilgili değil. Coğrafya, lojistik, halk direnci, uzun süreli savaş maliyeti… hepsi işin içine giriyor. Bu yüzden bazı ülkeler kağıt üzerinde bile “çok zor hedef” olarak görülüyor.

İŞGAL EDİLMESİ EN ZOR ÜLKELER

Yapay zeka analizleri ve askeri strateji raporlarında öne çıkan ülkeler şöyle sıralandı:

Türkiye

Yeni Zelanda

Avustralya

İzlanda

İsviçre

Afganistan

Norveç

Japonya

Rusya

Amerika Birleşik Devletleri

Çin

İran

Vietnam

Kuzey Kore

İngiltere

Kanada

Brezilya

Hindistan

Nepal

Butan

Şili

Etiyopya

Finlandiya

İsveç

Azerbaycan

Güney Kore

Tayvan

Endonezya

Filipinler

Papua Yeni Gine

Madagaskar

Cezayir

Kazakistan

Moğolistan

Güney Afrika

Meksika

Pakistan

Suudi Arabistan

İspanya

Singapur

Tayland

Umman

Peru

Kolombiya

Bolivya

Türkmenistan

Slovakya

Avusturya

Kırgızistan

Ekvador

Bu değerlendirmeler, askeri uzmanların analizleri ve çeşitli savunma raporlarının ortak verileri üzerinden hazırlanmış tahmini bir liste olarak değerlendiriliyor.

Yani kesin bir “işgal edilemez ülke” tanımı yok. Ama bazı ülkelerin coğrafyası ve askeri kapasitesi nedeniyle bu ihtimalin oldukça zor olduğu kabul ediliyor.