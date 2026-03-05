Çiftçilerin beklediği bitkisel üretim destek ödemeleri için takvim netleşti. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ödemeler 6 Mart’ta başlıyor ve 20 Mart’a kadar sürecek.

Tarım sektöründe üretim yapan binlerce çiftçinin merakla beklediği 2026 bitkisel üretim destek ödemeleri için tarih açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen destek programı kapsamında ödemeler, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre üç farklı tarihte çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

2026 yılı için belirlenen destekleme katsayısı dekara 310 TL olarak uygulanıyor. Çiftçiler temel destekten yararlanırken, üretim planlamasına uygun ekim yapan üreticiler ise ek destek alma imkânı buluyor.

DESTEK MİKTARI ÜRÜN GRUBUNA GÖRE DEĞİŞİYOR

Bitkisel üretim destekleri ürün kategorisine göre farklı oranlarda uygulanıyor. Özellikle yem bitkisi üretimi yapan çiftçilere, belirlenen destek katsayısının yüzde 50’si oranında ek destek veriliyor.

Bu kapsamda üreticiler hem temel destek hem de planlı üretim kapsamında ilave desteklerden yararlanabiliyor. Tarım desteklerinin, özellikle artan maliyetler nedeniyle çiftçilerin üretim planlamasında önemli rol oynadığı belirtiliyor.

ÖDEMELER 3 HAFTADA TAMAMLANACAK

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilerin beklediği bitkisel üretim desteklerinin üç hafta içinde hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Yıldırım’ın paylaştığı bilgilere göre 2025 üretim yılına ait bitkisel üretim destekleri 6 Mart’ta başlayacak ve 20 Mart’a kadar tamamlanacak.

TARIM DESTEK ÖDEMESİ TAKVİMİ

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ödeme tarihleri şu şekilde olacak:

0, 2 ve 4 ile bitenler: 6 Mart 2026

6 Mart 2026 6 ile bitenler: 13 Mart 2026

13 Mart 2026 8 ile bitenler: 20 Mart 2026

Ödemeler, üreticilerin kayıtlı banka hesaplarına otomatik olarak yatırılacak.

Tarım desteklerinin özellikle gübre, mazot ve üretim maliyetlerinin yükseldiği dönemde çiftçilere bir miktar nefes aldırması bekleniyor. Ama üreticilerin çoğu yine de “maliyetler çok arttı” diyor. Birçok çiftçi desteklerin daha erken açıklanmasını bekliyordu…

Yani hesaplara para yatıyor ama sahada konuşulan başka. Tarlaya giren herkes aynı şeyi söylüyor: masraf çok, ürün fiyatı belirsiz. İşin gerçeği biraz da burada.