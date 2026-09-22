Türkiye'nin Milli Uzay Programı kapsamındaki ilk derin uzay görevi için geliştirilen Ay Uzay Aracı'nda üretim, montaj ve entegrasyon tamamlandı. 2027'nin ilk yarısında fırlatılması hedeflenen araç sistem seviyesi çevresel testlere geçerken, Türkiye'nin Artemis Mutabakatı'na katılması ve 5-9 Ekim'de Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi, uzay çalışmalarını Antalya açısından da yakından izlenecek bir gündem haline getirdi.

AY UZAY ARACI KRİTİK TESTLER İÇİN TUSAŞ'A GÖNDERİLDİ

Türkiye Uzay Ajansı ile TÜBİTAK UZAY'ın açıkladığı bilgilere göre, Türkiye'nin ilk Ay görevi için TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetleri tamamlandı. Araç, fırlatma öncesindeki kritik aşamalardan sistem seviyesi çevresel testlerin gerçekleştirilmesi amacıyla TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gönderildi.

Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracı'nın yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu bildirildi. İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinde edinilen mühendislik birikiminin uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol, yönelim ve yörünge operasyonları gibi alanlarda yeni araca aktarıldığı belirtildi.

HEDEF 2027'NİN İLK YARISINDA FIRLATMA

TÜBİTAK UZAY'ın 14 Eylül'de, Türkiye Uzay Ajansı'nın ise 16 Eylül'de yayımladığı açıklamalara göre uzay aracının 2027 yılının ilk yarısında fırlatılması hedefleniyor. Programın ilk aşamasında Ay'ın yörüngeden incelenmesi, bilimsel verilerin toplanması ve Ay yüzeyiyle temas gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Görev kapsamında Ay'ın yüzey özellikleri, radyasyon ortamı ve yerel manyetik alanlarının incelenmesi planlanıyor. Bilimsel çalışmalar arasında Ay'daki muhtemel su kaynaklarının araştırılması da bulunuyor. Projede hibrit itki sistemi DeltaV Uzay Teknolojileri tarafından geliştirilirken, uzay aracının ana geliştirme sorumluluğunu TÜBİTAK UZAY yürütüyor.

ARTEMİS MUTABAKATIYLA YENİ ULUSLARARASI ADIM

Ay görevi hazırlıkları sürerken Türkiye, 31 Ağustos 2026'da Artemis Mutabakatı'nı da imzaladı. Dışişleri Bakanlığı, mutabakatın Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan ilkeler bütünü olduğunu açıkladı.

Türkiye Uzay Ajansı'nın verdiği bilgilere göre mutabakat; uzayın barışçıl ve şeffaf biçimde keşfedilmesi, ihtiyaç halindeki astronotlara yardım, bilimsel verilere erişimin desteklenmesi, uzay faaliyetlerinde koordinasyon ve tarihi öneme sahip uzay alanlarının korunması gibi ilkeleri kapsıyor.

DÜNYANIN UZAY AKTÖRLERİ ANTALYA'DA BULUŞACAK

Türkiye'nin Ay programındaki bu gelişmelerden kısa süre sonra Antalya, küresel uzay sektörünün önemli buluşmalarından birine ev sahipliği yapacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026), 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Serik'in Belek bölgesindeki NEST Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası Uzay Federasyonu tarafından düzenlenen kongre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Uzay Ajansı'nın ev sahipliği ve SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde yapılacak. IAC'nin resmi verilerine göre organizasyon her yıl 6 binden fazla katılımcıyı bir araya getiriyor. Antalya'daki kongre için ayrıca 108 ülkeden 8 bin 325 bildiri özeti başvurusu alındığı açıklandı.

IAC İLK KEZ TÜRKİYE'DE DÜZENLENECEK

Antalya buluşması, Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'de ilk kez düzenlenmesi açısından da önem taşıyor. Kongrede uzay ajanslarının temsilcileri, bilim insanları, mühendisler, girişimciler, şirketler ve politika yapıcıların bir araya gelmesi; teknik oturumlar, akademik sunumlar ve sektör görüşmelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Ay Uzay Aracı'nın test sürecine geçtiği, Artemis Mutabakatı'na katıldığı ve ilk derin uzay görevi için 2027 hedefini sürdürdüğü bir dönemde yapılacak IAC 2026, Antalya'yı beş gün boyunca uluslararası uzay çalışmalarının buluşma noktalarından biri haline getirecek.