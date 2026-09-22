Alanya, kruvaziyer turizminde önemli duraklarından birini daha ağırladı. Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki “Marella Discovery” isimli kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Alanya Limanı’na yanaştı. Gemide bulunan bin 765 turist ile 735 mürettebatla birlikte yaklaşık 2 bin 500 kişi kente geldi. Yolcuların büyük bölümünün İngiltere vatandaşı olduğu öğrenildi.

Gümrük ve giriş işlemlerinin ardından gemiden ayrılan yolcuların bir bölümü, iskelede bekleyen tur otobüsleriyle ilçenin tarihi ve doğal noktalarına hareket etti. Bazı turistler ise safari turlarını tercih etti. Limanın kent merkezine yakın konumu sayesinde bireysel geziyi tercih eden kruvaziyer yolcuları da Alanya merkezine kısa sürede ulaşabiliyor.

MARELLA DISCOVERY AKDENİZ ROTASINDA

Marella Discovery’nin Alanya ziyareti, Doğu Akdeniz ve Ege limanlarını kapsayan programının bir parçası olarak gerçekleşti. Gemi bir önceki durağı Marmaris’e de bin 765 yolcuyla gelmişti. Kruvaziyerin Alanya ziyaretinin ardından yeniden Kıbrıs’ın Limasol Limanı’na yönelmesi planlanıyor. Böylece Alanya, farklı ülkelerdeki limanları birbirine bağlayan kruvaziyer güzergâhında günübirlik ziyaret noktası olarak yer alıyor.

KRUVAZİYER TURİZMİ KENT EKONOMİSİNE NASIL YANSIYOR?

Kruvaziyer turizminin klasik konaklama turizminden en önemli farklarından biri, yolcuların kentte sınırlı bir süre geçirmesi. Bu nedenle geminin limanda kaldığı saatler boyunca tarihi ve turistik noktalar, restoran ve kafeler, çarşılar, hediyelik eşya işletmeleri, taksiler, tur otobüsleri ve günübirlik tur hizmetleri doğrudan ziyaretçi hareketliliğinden yararlanabiliyor. Limanın kent merkezine yakın olması da Alanya açısından önemli bir avantaj oluşturuyor.

Alanya'nın Akdeniz kruvaziyer rotalarındaki konumu da bu turizm türünü destekleyen unsurlar arasında bulunuyor. Kent; Kıbrıs, Yunanistan ve Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarındaki diğer turizm merkezlerini kapsayan güzergâhlara bağlanabilecek bir noktada bulunuyor. Alanya Limanı işletmesinin verdiği bilgilere göre liman yalnızca uluslararası kruvaziyer gemileri ile hızlı feribotlara hizmet veriyor ve uluslararası gemi ve liman güvenliği standartları kapsamında faaliyet gösteriyor.

LİMANDA YOLCU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Kruvaziyer ziyaretlerinde süreç yalnızca geminin yanaşması ve turistlerin karaya çıkmasından ibaret değil. Deniz turizmine ilişkin düzenlemeler kapsamında kruvaziyer limanlarında güvenli yolcu indirme ve bindirme alanları, yolcu salonları, bagaj ve güvenlik kontrol birimleri, tur otobüsleri için alan, taksi hizmeti, bekleme bölümleri ve ilk yardım imkânlarının bulunması gerekiyor. Uluslararası sefer yapan gemilerde ayrıca ilgili kamu kurumlarının görev alanına giren pasaport, gümrük ve güvenlik işlemleri yürütülüyor.

ALANYA LİMANININ KONUM AVANTAJI

Alanya Cruise Port, kentin tarihi yarımadası ve turistik merkezinin hemen yanında bulunuyor. Liman işletmesinin yayımladığı teknik bilgilere göre 533 metre uzunluğundaki rıhtım, kruvaziyer trafiğine hizmet verecek altyapıya sahip. Yolcuların limandan çıktıktan sonra kent merkezine yürüyerek ulaşabilmesi, özellikle birkaç saatlik liman ziyaretlerinde zamanın daha verimli kullanılmasına imkân sağlıyor. Alanya Kalesi, Kızılkule, sahil kesimi ve kent merkezindeki çarşılar da limana gelen ziyaretçilerin ulaşabileceği turistik alanlar arasında yer alıyor.

GÜNÜBİRLİK ZİYARETTE HIZLI HAREKETLİLİK

Kruvaziyer gemilerinin aynı anda yüksek sayıda yolcuyu kente getirmesi, kısa süre içerisinde yoğun bir turizm hareketi oluşturuyor. Bu nedenle tur otobüslerinin organizasyonu, şehir içi ulaşım, güvenlik, yönlendirme ve liman çevresindeki hizmetlerin koordinasyonu ziyaretin verimli geçmesinde önem taşıyor. Özellikle turistlerin kentte geçirdiği sürenin sınırlı olması nedeniyle tarihi alanlara erişimin kolaylığı ve tur programlarının zamanında tamamlanması kruvaziyer destinasyonları açısından öne çıkıyor.

Sabah saatlerinde Alanya’ya gelen Marella Discovery’deki turistlerin gün boyunca ilçedeki programlarını sürdürmesi beklenirken, geminin akşam saatlerinde limandan ayrılarak Limasol’a doğru hareket edeceği öğrenildi. Ziyaret, Alanya’nın deniz-kum-güneş turizminin yanında günübirlik kruvaziyer yolcularını da ağırlayan bir Akdeniz destinasyonu olma özelliğini bir kez daha ortaya koydu.