RAMAZAN ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) tarafından geleneksel iftar programı düzenlendi. Alanya’nın lezzet duraklarından Hoşgeldiniz Kebap ve Kahvaltı Restoranı’nda gerçekleşen programa protokol üyeleri, iş dünyası temsilcileri ve cemiyet üyeleri yoğun ilgi gösterdi. İftar programına Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) önceki dönem Başkanı, Litvanya Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Başkanı Mehmet Şahin ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, ALGC Onursal Başkanı Mehmet Ali Dim ile çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen, Ramazan ayının manevi atmosferinde meslektaşları ve davetlilerle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kesen, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma duygularını güçlendirdiğini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

‘KADINLARIMIZ GÜCÜMÜZDÜR’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de hatırlatan Kesen, her yıl kahvaltı programlarıyla kutladıkları bu özel günün bu yıl Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle iftar programında anıldığını belirtti. Gazetecilik mesleğinde kadınların önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Kesen, cemiyet yönetim kurulunun 10 kişiden oluştuğunu ve bunun 5’inin kadın üyelerden oluştuğunu gururla dile getirdi.

HOŞGELDİNİZ RESTORAN’A TEŞEKKÜR

İftar programına katılan protokol üyeleri ve meslektaşlarına teşekkür eden Kesen, organizasyona ev sahipliği yapan Hoşgeldiniz Restoran’ın sahibi Abdullah Durak ve çalışanlarına da katkılarından dolayı teşekkür etti. Kesen konuşmasının sonunda savaşların sona erdiği, çocukların zarar görmediği daha huzurlu bir dünya temennisinde bulunarak, Ramazan ayının Alanya, bölge ve ülke için barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. (Şerife ÇOBAN)

