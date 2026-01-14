ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile ticaret yapan ülkelere ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması, küresel piyasalarda yankı uyandırırken, kararın Alanya’ya olası etkileri de değerlendirildi. Alanya Hal Dernek Başkanı Adem Kaya, söz konusu gelişmenin dolaylı etkiler yaratabileceğini ifade etti. Kaya, “İran’da da benzer ürünler bulunduğu için bu ürünler oraya gönderilmiyor. Ancak İran’dan ülkemize karpuz girişi söz konusu. Özellikle kış döneminde, mayıs ayında bizim erkenci ve yerli karpuzlarımız çıkana kadar İran karpuzu tonlarca Türkiye’ye giriş yapıyor. Bu durum piyasada sıkıntılara yol açabilir” dedi. İran’dan gelen ürünlerin piyasadaki fiyat dengesini etkilediğini vurgulayan Kaya, “Üretici açısından bakıldığında fiyatlar bir miktar yükseliyor ve bu da üreticiyi zorluyor. Geçtiğimiz günlerde İran’dan çilek girişinin olduğu da söylendi. İran çileği, Türkiye’deki fiyatların neredeyse yarı fiyatına satılıyor” diye konuştu.

‘YAPTIRIMLAR DEVREYE GİRERSE FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ’

Olası yaptırımların devreye girmesi halinde fiyat artışlarının kaçınılmaz olacağını belirten Kaya, “Eğer bu ürünlere yaptırım uygulanırsa fiyatlar yükselecek. Bu yükseliş bizim maliyetlerimizi de artıracak. Bu durum da doğrudan tüketiciyi olumsuz etkileyecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi