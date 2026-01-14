ALANYALI Gazeteci-Yazar Arslan Bayır, şiir, öykü, araştırma ve çocuk kitaplarından oluşan toplam 39 eseriyle ulusal ve uluslararası ödüller almaya devam ediyor. Sık sık ödülleriyle Alanya'nın göğsünü kabartan Bayır'a İtalya Parlamentosu tarafından verilen Uluslararası Yazarlık ve Prestif Ödülü'nün ardından Özbekistan Devleti Emir Temur Ödülü de verildi. Bu ödül, Bayır'ın 25'inci uluslararası ödülü oldu.



Bugüne kadar yayınladığı 39 eserinin büyük çoğunluğu İngilizce, Sırpça, Özbekçe, Rusça, Kazakça, Makedonca, İtalyanca, Lehçe, Almanca ve Azerice gibi dillere çevrilen Bayır, Özbekistan Devleti Emir Temur Ödülü'nü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te aldı. Bugüne kadar Özbekistan'da Özbekçe'ye çevrilen üç kitabı yayınlanan Bayır, aynı zamanda Özbekistan Yazarlar Birliği Üyesi olarak kabul edildi. Son olarak 'Atatürk' adlı kitabı Özbekçe'ye çevrilen Arslan Bayır, Özbekistan'a yayınlanan ilk Atatürk kitabının da yazarı olarak tarihe geçti. Bayır'a Özbekistan Devleti Emir Temur Ödülü, sahibi olduğu Güncel Sanat adlı dergide Özbek yazar ve şairlerin yüzlerce makale, öyküsü ve şiirini yayınlamasının ardından Özbekistan edebiyatına hizmetlerinden dolayı verildi.



Bayır ayrıca, bir Dim Medya yayını olan 'Yeni Alanya'nın Arşivi'nden 50 Yılda Alanya' adlı eseri de Özbekistan'da bulunan Uluslararası Nordic Üniversitesi'ne hediye etti.