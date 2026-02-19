Muğla'dan Denizli yönüne giden Ramazan Çolak yönetimindeki kamyonet kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet refüjü aşıp, karşı yönden gelen Mehmet Ergin idaresindeki minibüsle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü Çolak ile yanında bulunan oğlu Ahmet Emre Çolak'ın hayatını kaybettiğini, diğer araç sürücüsü Ergin'in ise yaralandığını belirledi. Ergin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ergin'in sağlık durumun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.