TRABZONSPOR’DA Ferencvaros karşılaşmasının ardından beklenmedik bir gelişme yaşandı. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan temsilcisine 4-0 mağlup olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından düzenlenen açıklamada görevinden ayrıldığını duyurdu.

“SEBEBİ BEN VE EKİBİM”

Alınan ağır yenilginin sorumluluğunu üstlenen Tekke, yaşanan gecenin hem Türkiye hem de Trabzonspor camiası açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Tekke, “Çok üzücü bir gece geçirdik. Tabii ki sebebi ben ve ekibim. Hem ülkemize hem camiamıza üzücü bir gece yaşattık” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN HABERİ YOK”

İstifa kararını daha önce kimseyle paylaşmadığını belirten Fatih Tekke, yaklaşık 18 aylık görev süresinde ekibiyle birlikte Trabzonspor’un başarısı için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Tekke, “18 aydır gece gündüz ekibimle, her şeyimle biraz daha iyi ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Takım çok daha iyi olacak, bu kesin. Çok uzatmayayım. Kimsenin haberi yok. Şu an itibarıyla 18 aylık görevimden istifa ediyorum” dedi.

“BU CEZAYI KENDİME VERİYORUM”

Ferencvaros karşısında yaşanan mağlubiyetin kendisini derinden etkilediğini dile getiren Tekke, istifasını kişisel bir sorumluluk kararı olarak değerlendirdi.

Deneyimli teknik adam, “Bu cezayı kendime vermek biraz hakkım olsun. Bazı maçlar vardır, insanı çok yaralar. Bu maçlardan bir tanesini yaşadık. Nasipten ötesine yer yok” sözleriyle görevini bıraktığını açıkladı.

Fatih Tekke’nin istifasının ardından Trabzonspor yönetiminin teknik direktörlük görevi için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.