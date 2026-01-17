Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yayla Mahallesinde bir evde yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde C plaka gerilimi: Servisçiler binada toplandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde C plaka gerilimi: Servisçiler binada toplandı
İçeriği Görüntüle

3 katlı binanın bodrum katındaki yangına müdahale eden ekipler kısa sürede söndürdü. Anne ve 4 çocuğunun birlikte yaşadığı evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi