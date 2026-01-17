Manavgat ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Yayla Mahallesinde bir evde yangın çıktığı ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

3 katlı binanın bodrum katındaki yangına müdahale eden ekipler kısa sürede söndürdü. Anne ve 4 çocuğunun birlikte yaşadığı evde yangın sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın sonucunda ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.