Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gıda piyasalarında yaşanan hareketlilik, Ticaret Bakanlığı'nın radarına takıldı. Beyaz et fiyatlarında son dönemde gözlemlenen ve vatandaşın tepkisini çeken yukarı yönlü ivme üzerine hükümet, piyasa dengelerini değiştirecek kritik bir karara imza attı. Alanya’daki hane halkından işletmelere kadar geniş bir kesimi ilgilendiren bu gelişmeyle, fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

ZAM OYUNUNA SERT MÜDAHALE

Bakanlık ekiplerinin 81 il genelinde eş zamanlı yürüttüğü sıkı denetimler, piyasadaki manipülasyonu gözler önüne serdi. Maliyet artışlarıyla açıklanamayan ve doğrudan Ramazan talebini fırsata çevirmeyi amaçlayan yüzde 15 oranındaki zam tespiti, bakanlığı harekete geçirdi. Üretimden son tüketiciye kadar uzanan zincirde yapılan incelemeler sonucunda, fiyat istikrarını tehdit eden girişimlere karşı en radikal önlem devreye sokuldu.

İHRACAT KAPILARI KAPATILDI

İç piyasada arz güvenliğini sağlamak ve spekülatif fiyat oluşumlarını kırmak amacıyla tavuk eti ihracatı bugünden itibaren durduruldu. Alınan bu yasak kararı ile birlikte, yurt dışına gönderilecek ürünlerin iç piyasaya yönlendirilmesi ve oluşacak ürün bolluğuyla raf fiyatlarının aşağı çekilmesi planlanıyor.

VATANDAŞIN SOFRASI KORUMA ALTINDA

Bakanlık kaynakları, bu hamlenin temel amacının vatandaşın uygun fiyatlı gıdaya erişimini garanti altına almak olduğunu vurguluyor. Özellikle Ramazan sofralarının ana kalemlerinden olan beyaz etteki fiyat köpüğünün alınması ve haksız kazanç sağlama girişimlerinin engellenmesi için sürecin titizlikle takip edileceği belirtildi.